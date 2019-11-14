Английская премьер-лига утвердила даты зимнего трансферного окна

Зимнее трансферное окно-2020 откроется в английской премьер-лиге первого января и продлится до 23.00 по местному времени (02.00 мск), сообщает The Mirror.

Также клубы получат дополнительное время для подачи финальной заявки из 25 человек на вторую часть сезона. Обычно клубы должны подать окончательный список на следующий день после закрытия трансферного окна. Однако в этот раз он совпадает с туром, поэтому дэдлайн подачи заявки перенесли на 5 февраля.

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