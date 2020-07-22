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Анелька считает, что «Ливерпуль» будет конкурентноспособным в течении многих лет

15:59
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Бывший форвард «Ливерпуля» Николя Анелька поделился мнением об атакующей тройке команды. Ее составляют Мохамед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмину.

— Это потрясающая тройка, — цитирует француза Liverpool Echo. — Я люблю их всех, особенно Роберто Фирмину, потому что он является ключом к успеху Мохамеда Салаха и Садио Мане. Салах и Мане сейчас входят в пятерку лучших игроков мира. У них есть навыки, чтобы играть за «Реал». Но «Ливерпуль» может конкурировать с «Реалом», поэтому им не нужно уходить. «Ливерпуль» — это то, что нужно.

Юрген Клопп — гений. Мне нравится его работа, то, как он со своими игроками и футболистами, которых он подписал. Они будут конкурентоспособны в течение многих лет. Клопп вернул клуб туда, где он должен быть.

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