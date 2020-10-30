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Алиссон: «Пикфорду необязательно было так врезаться в ван Дейка»

13:38
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Вратарь «Ливерпуля» Алиссон поделился мнением об эпизоде матча против «Эвертона» (2:2), в котором голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд нанес травму защитнику Виргилу ван Дейку. Игрок «красных» заработал разрыв крестообразной связки и выбыл на длительный срок.

— Все вратари играют по-своему, каждый двигается по-разному, но в этом эпизоде действия Пикфорда на сто процентов не обязательны, — приводит Sky Sports слова Алиссона. — Я думал, как поступил бы на месте Джордана в такой ситуации. Я тоже иду до конца, потому что если сыграю мягче, то соперник забьет, но, опять же, каждый действует по-своему. Я не согласен, что Пикфорду обязательно нужно было именно так сталкиваться с ван Дейком.

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