Алиссон: «Пикфорду необязательно было так врезаться в ван Дейка»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон поделился мнением об эпизоде матча против «Эвертона» (2:2), в котором голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд нанес травму защитнику Виргилу ван Дейку. Игрок «красных» заработал разрыв крестообразной связки и выбыл на длительный срок.

— Все вратари играют по-своему, каждый двигается по-разному, но в этом эпизоде действия Пикфорда на сто процентов не обязательны, — приводит Sky Sports слова Алиссона. — Я думал, как поступил бы на месте Джордана в такой ситуации. Я тоже иду до конца, потому что если сыграю мягче, то соперник забьет, но, опять же, каждый действует по-своему. Я не согласен, что Пикфорду обязательно нужно было именно так сталкиваться с ван Дейком.