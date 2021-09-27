«Лидс» продлил контракт с 19-летним полузащитником

19-летний полузащитник «Лидса» Джек Дженкинс поставил подпись под новым соглашением с клубом, информирует официальный сайт команды. Обновленное соглашение полузащитника рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Дженкинс принял участие в одном матче в составе «Лидса» и не отметился результативным действием.