Алексис Санчес: «Я хотел уйти из «Манчестер Юнайтед» уже после первой тренировки»

Нападающий Алексис Санчес, перешедший из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» в это трансферное окно, рассказал, что хотел покинуть английскую команду сразу после перехода туда.

— Я многое понял после первой тренировки в «МЮ», — приводит Goal.com слова Санчеса. — В тот день я вернулся домой и спросил у своей семьи и менеджера, не могу ли я разорвать контракт и вернуться в «Арсенал». Что-то было не так, но я уже подписал соглашение с «Манчестер Юнайтед». Спустя несколько месяцев все оставалось так же. Мы не были единой командой. Футболисты зависят от внутренней среды, клуб должен быть семьей. Мы тогда были далеки от подобного, и это отражалось на поле.

Если кого-то нужно было в чем-то обвинить, то винили меня. Я и сам себя критиковал, понимаю, что должен был играть лучше, но меня постоянно ругали, даже если я выходил на поле на несколько минут.

Санчес перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Арсенала» зимой 2018 года. На его счету 5 голов и 9 результативных передач в 45 матчах за «красных дьяволов». Летом 2020 года 31-летний чилиец покинул клуб на правах свободного агента и перешел в «Интер», где выступал на правах аренды в сезоне-2019/20.