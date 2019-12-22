Алдервейрелд считает, что удаление сломало игру «Тоттенхэма» в матче с «Челси»

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд после поражения от «Челси» (0:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии подвел итоги встречи.

— Не думаю, что мы начали хорошо, — приводит слова Алдервейрелда BBC Sport. — Мы должны были играть жестче и забить гол, но мы не сделали ничего. Нельзя допускать голы с такого угла, с которого забил Виллиан. Мы хотели начать второй тайм хорошо и быстро, а затем у нас случилось удаление. Мы убили себя в тот момент и что-то сделать было уже трудно. Это очень, очень разочаровывает. Но впереди еще много игр.

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