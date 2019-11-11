Актер Назаров спел песню в честь победы «Ливерпуля» над «Манчестер Сити»

Известный российский актер Дмитрий Назаров спел песню в честь победы «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» в 12-м туре чемпионата Англии (3:1).

Актер посещал матч лично. В футбольных кругах Назаров известен, как преданный болельщик «Спартака». Он регулярно ходит на матчи московского клуба, а также пишет стихи и песни, которые посвящает красно-белым.

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