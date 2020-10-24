Агуэро снова получил травму

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил травму в матче 6-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1), сообщает Sky Sports. У футболиста предположительно повреждение подколенного сухожилья.

Главный тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардьола подтвердил, что замена Агуэро в перерыве матча была связана с травмой. Насколько серьезное повреждение у аргентинца, специалист пока не знает.

Агуэро недавно вернулся в строй после операции на колене. В текущем сезоне 32-летний нападающий принял участие пока только в трех матчах во всех турнирах, забив 1 гол.