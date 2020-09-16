Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла рассказал о переговорах по переходу футболиста в «Тоттенхэм», где он выступал с 2007 по 2013 год.

— Сделка близка к завершению, но еще не завершена, — приводит журналист AFP Том Олнатт слова Барнетта. — Сделка очень сложная.

«Реал» купил Бэйла у «Тоттенхэма» летом 2013 года за 101 миллион евро. В последний раз 31-летний валлиец выходил на поле 24 июня в матче 31-го тура примеры против «Малаги» (2:0). В минувшем сезоне он сыграл 16 матчей в чемпионате Испании, забил два мяча и отдал две результативные передачи.