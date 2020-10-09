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Агент Бэйла: «Гарет хочет выиграть АПЛ с «Тоттенхэмом»

09:58
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Агент футболиста «Тоттенхэма» Гарета Бэйла, Джонатан Барнетт рассказал о целях валлийца в составе «шпор». Бэйл присоединился к английской команде на правах аренды из «Реала».

— Гарет хочет выиграть премьер-лигу с «Тоттенхэмом», без сомнений, — приводит Sky Sports слова Барнетта. — У «шпор» отличный состав и великолепный тренер. Уверен, что с помощью Гарета «Тоттенхэм» будет бороться за победу в чемпионате.

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