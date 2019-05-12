Африканцы Салах, Обамеянг и Мане - лучшие бомбардиры чемпионата Англии

Сразу три футболиста выиграли бомбардирскую гонку в чемпионате Англии. По 22 гола забили игроки "Ливерпуля" Садио Мане и Мохамед Салах, а также Пьер-Эмерик Обамеянг из "Арсенала". На 1 гол отстал от них Серхио Агуэро из "Манчестер Сити".

Примечательно, что все три лучших бомбардира АПЛ представляют Африку. Обамеянг - габонец, Мане - сенегалец, Салах - египтянин.

Мане и Обамеянг в заключительном туре сделали по дублю и догнали Салаха.

Чемпионом Англии второй год подряд стал "Манчестер Сити", "Ливерпуль" занял второе место, отстав на 1 очко.