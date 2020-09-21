Абрамовича подозревают в незаконном приобретении прав на чужих игроков

Владелец «Челси» Роман Абрамович подозревается в незаконном приобретении прав на игроков, сообщает BBC. Подразделение Министерства финансов США, борющееся с отмыванием денег, полагает, что российский бизнесмен покупал права на игроков, не выступавших за «Челси», через офшорную компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах.

По данным расследования, речь идет о нескольких футболистах, включая Андре Каррильо из «Аль-Хиляля». Примечательно, что в 2014 году игрок выходил на поле в Лиге чемпионов против «Челси».

В декабре 2016 года была замечена необычная активность компании на островах. За короткий срок ей были проведены финансовые операции, превышающие 1 миллиард долларов.

Абрамович владеет «Челси» с лета 2003 года.