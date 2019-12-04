42-летний Клотет официально возглавил «Бирмингем»
13:59
«Бирмингем» объявил о назначении Хосепа Клотета главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба.
42-летний испанец был и.о. главного тренера с июня 2019 года, сменив на этом посту Гарри Монка.
После 19 туров Чемпионшипа «Бирмингем» с 25 очками занимает 15-е место.
OFFICIAL: Blues are delighted to announce that @pepclotet has been appointed Head Coach— Birmingham City FC (@BCFC) December 4, 2019
Full details ? https://t.co/ZQmrFq1t9b
Congratulations, Pep!#BCFC pic.twitter.com/16o5jwqUNR
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