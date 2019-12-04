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42-летний Клотет официально возглавил «Бирмингем»

13:59
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«Бирмингем» объявил о назначении Хосепа Клотета главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба.

42-летний испанец был и.о. главного тренера с июня 2019 года, сменив на этом посту Гарри Монка.

После 19 туров Чемпионшипа «Бирмингем» с 25 очками занимает 15-е место.

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