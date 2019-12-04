42-летний Клотет официально возглавил «Бирмингем»

«Бирмингем» объявил о назначении Хосепа Клотета главным тренером команды, сообщает официальный сайт клуба.

42-летний испанец был и.о. главного тренера с июня 2019 года, сменив на этом посту Гарри Монка.

После 19 туров Чемпионшипа «Бирмингем» с 25 очками занимает 15-е место.