2 года назад закончилась великая эпоха: Венгер покинул «Арсенал»

Ровно 2 года назад Арсен Венгер ушел с поста главного тренера «Арсенала». В своей последней игре под руководством французского специалиста лондонцы обыграли «Хаддерсфилд» (1:0).

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла три чемпионата, семь Кубков и семь Суперкубков Англии и один раз дошла до финала Лиги чемпионов.

После ухода Венгера «Арсеналом» за два года успели поруководить три тренера: Унаи Эмери, Фредди Юнгберг на правах исполняющего обязанности и Микель Артета.