17-летний защитник Хувер подписал контракт с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Ки-Яна Хувер подписал новый долгосрочный контракт, сообщает официальный сайт клуба. Условия сделки не разглашаются.

Для 17-летнего игрока это первый профессиональный контракт. Ранее он играл за "Ливерпуль" U 18, резервную и юношескую команду.

Голландец в прошлом сезоне провел семь матчей в турнире резервных команд и еще пять - в Юношеской лиге УЕФА.

Great news, Reds 🙌🔴



Ki-Jana Hoever has signed a new long-term contract with #LFC ✍️ — Liverpool FC (@LFC) July 31, 2019

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