Йон Гудни Фьолусон: «Краснодар» все оставил на поле, но этого было недостаточно"

Защитник «Краснодара» Йон Гудни Фьолусон после поражения от «Олимпиакоса»? (1:2) в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов заявил, что его команда, забив гол, потеряла концентрацию, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Мы пытались выступить на пике своих возможностей, и в принципе очень хорошо начали первый тайм, — отметил Фьолусон. — Забили быстрый гол, но поотм потеряли концентрацию на несколько минут, и этого хватило сопернику, чтобы восстановить равновесие в счете. После этого нам нужно было забивать гораздо больше мячей, чем в начале, но это тяжело и ментально, и физически. Поэтому матч так и сложился. Позже мы устали.

— Все силы оставили на поле?

— Да. Но если мы и не все силы оставили, то большую их часть. Особенно, если принять во внимание, что предыдущая игра была не так давно — в субботу. Там мы тоже хорошо постарались. Ближе к концу игры с «Олимпиакосом» было заметно, что сил становится меньше и меньше, а голов нужно забивать очень много. Это давит на тебя морально. Мы все оставили на поле, но этого было недостаточно.

— Силы на матч с «Уралом» есть?

— Матч будет в воскресенье. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться. Думаю, проблем не будет.

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