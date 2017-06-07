Виталий Мутко: "Кубок конфедераций, чемпионат мира, а вы еще просите еврокубок?"

Глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко отметил, что Россия не планировала подачу заявок на проведение финальных матчей еврокубков в 2019 году. По его словам, в стране и так достаточно крупных футбольных событий.

УЕФА получил 14 заявок от десяти стран на проведение финальных матчей различных еврокубков сезона-2018/19, на финал мужской Лиги чемпионов подали заявки только столицы Испании и Азербайджана.

– Заранее не планировалось подавать заявки. У нас 18-й год – чемпионат мира, 17-й – Кубок конфедераций, 20-й – чемпионат Европы, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Финалы отдают по странам, где нет такого футбола. Все проекты нельзя же в одну страну. Дальше будем смотреть. Кубок конфедераций, чемпионат мира в 11 городах проходит, а вы еще попросите сейчас на следующий же год еврокубок? Ну, кто вам его отдаст. На два года практически становимся мировой футбольной столицей.

Да и не единым футболом страна живет, много других проектов. Дальше, конечно, будем думать, обладаем же стадионами. Еще и чемпионат Европы в 20-м году, футбола достаточно. И так огромное уважение к России в футбольной среде, все нормально.