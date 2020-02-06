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Тома Менье: «Боюсь ли я Холанна? Я его не особо знаю, так что бояться нечего»

14:36
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Защитник «ПСЖ» Тома Менье поделился мнением о форварде дортмундской «Боруссии» Эрлине Холанне. Напомним, парижанам предстоит сыграть со «шмелями» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

— Боюсь ли я Холанна? Я его не особо знаю, поэтому бояться нечего, — цитирует Goal.com Менье. — У него очень хорошая статистика в «Боруссии», это значит, что дортмундская команда много забивает. Правда, эта команда еще и много пропускает, о чем тоже нельзя забывать. Наши шансы против «Боруссии»? На бумаге «ПСЖ» может победить любую команду, так что все зависит от нас самих.

В сезоне-2019/20 19-летний Холанн забил 8 мячей в 4 матчах за «Боруссию». Первый матч пары 1/8 финала ЛЧ «Боруссия» — «ПСЖ» состоится 18 февраля на «Сигнал Идуна Парк». Ответная встреча в Париже пройдет 11 марта.

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