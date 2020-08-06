Стали известны имена арбитров, которые будут работать на ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов, которые состоятся в субботу, 8 августа.

Встречу «Барселона» — «Наполи» (первый матч — 1:1) обслужит Джюнейт Чакыр, его ассистентами будут Бахаттин Дуран и Тарик Онгур, четвертый арбитр — Халиль Мелер (все — Турция).

На матче «Бавария» — «Челси» (первый матч — 3:0) будет работать Овидиу Хацеган, его ассистенты — Октавиан Шовре и Себастьян Георге, четвертый судья — Раду Петруску (все — Румыния).

Матчи «Барселона» — «Наполи» и «Бавария» — «Челси» состоятся 8 августа и начнутся в 22.00 по московскому времени.