19:00 | Футбол — Лига чемпионов

"Они динамичны и полны таланта". Бонуччи - о футболистах "Аякса"

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Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи заявил, что игроки его команды должны продемонстрировать идеальный футбол в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса".

- Игроки "Аякса" находятся в хорошей форме, они полны таланта и динамичны, - приводит слова Бонуччи Sport Mediaset. - Они выбили "Реал" из Лиги чемпионов. Этих слов достаточно, чтобы описать футболистов "Аякса". Мы готовы к этому противостоянию и хотим подарить фанатам еще два замечательных вечера. Нам нужно будет играть так, как во втором матче против "Атлетико" (3:0, - Прим. "СЭ"). Мы должны показать идеальный футбол. 

Первый матч между "Ювентусом" и "Аяксом" пройдет 9 апреля, ответный - 16 апреля.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/4 финала
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