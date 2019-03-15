"Они динамичны и полны таланта". Бонуччи - о футболистах "Аякса"

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи заявил, что игроки его команды должны продемонстрировать идеальный футбол в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса".

- Игроки "Аякса" находятся в хорошей форме, они полны таланта и динамичны, - приводит слова Бонуччи Sport Mediaset. - Они выбили "Реал" из Лиги чемпионов. Этих слов достаточно, чтобы описать футболистов "Аякса". Мы готовы к этому противостоянию и хотим подарить фанатам еще два замечательных вечера. Нам нужно будет играть так, как во втором матче против "Атлетико" (3:0, - Прим. "СЭ"). Мы должны показать идеальный футбол.

Первый матч между "Ювентусом" и "Аяксом" пройдет 9 апреля, ответный - 16 апреля.

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