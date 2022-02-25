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Сегодня, 14:39

«Наша позиция неизменна — спорт должен оставаться вне политики». Минспорта — о переносе финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга

Министерство спорта высказало сожаление по поводу переноса финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
Роман Шишов
Корреспондент

Министерство спорта Российской Федерации выступило с обращением в связи с переносом финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж.

«Министерство спорта Российской Федерации сожалеет о принятии Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решения перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга. Россия всегда была и остается гарантом взятых на себя обязательств по проведению крупнейших международных спортивных мероприятий, в том числе футбольных, на самом высоком уровне. Наша позиция неизменна — спорт должен оставаться вне политики и не быть средством манипуляции и ущемления чьих-либо интересов», — говорится в сообщении пресс-службы Минспорта.

Сегодня, 25 февраля, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА на внеочередном заседании принял решение о переносе финала Лиги чемпионов-2021/22 из Санкт-Петербурга.

Новым местом проведения финального матча стал «Стад де Франс». Финал пройдет 28 мая и начнется в 23.00 (мск).

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