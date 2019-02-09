Кильян Мбаппе: "Время "ПСЖ" в Лиге чемпионов еще придет"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" выразил мнение, что парижанам по силам стать победителями ЛЧ в будущем, сообщает FourFourTwo. Встреча с "красными дьяволами" пройдет 12 февраля в Англии.

– Победить в Лиге чемпионов непросто, мы должны продолжать борьбу и никогда не сдаваться. Думаю, наше время придет, но не стоит слишком торопиться. Нужно просто продолжать в том же духе. Лигу чемпионов выигрывают на футбольном поле. Все зависит от нашей команды, мы должны делать свою работу. Мы создали действительно сильную команду. Думаю, это заметно. Теперь мы должны идти дальше, ведь этого недостаточно, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Мы становимся сильнее, прогрессируем, работаем каждый день. Нужно продолжать двигаться в этом направлении, – приводит слова Мбаппе FourFourTwo.

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