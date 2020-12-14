Гвардьола похвалил «Боруссию» за красоту футбола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола высказался о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов. На данной стадии «Сити» встретится с менхенгладбахской «Боруссией».

«Очень уважаю «Боруссию» за красоту футбола, — цитирует Гвардьолу BBC. — В Германии я узнал, насколько хороша эта команда. Они прошли сложную группу и провели несколько невероятных игр против донецкого «Шахтера».

Мы должны быть в своем лучшем состоянии. У нас есть некоторые моменты, над которыми нужно работать должным образом. Мы должны прийти в самую лучшую форму, которая только может быть».

Первый матч состоится в Германии, второй — в Англии. Точный календарь этой стадии станет известен позднее.