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Фирмино: «Когда Салах забил первый гол, я сказал, что он сделает хет-трик»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино прокомментировал хет-трик Мохамеда Салаха в матче 4-го тура Лиги чемпионов против «Рейнджерс» (7:1). Бразилец забил три гола за шесть минут.

«Когда он забил первый гол, я сказал, что он сделает хет-трик, и он сделал. Мы не так хорошо выступили в премьер-лиге, но это ставит нас в сильную позицию [с точки зрения квалификации] в Лиге чемпионов [плей-офф], и теперь мы с нетерпением ждем следующей игры.

«Ливерпуль» занимает 2-е место в группе А — 9 очков. «Рейнджерс» идет на последнем месте.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035690--rangers-vs-liverpool/
Мохамед Салах
Роберту Фирмину
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ливерпуль
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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