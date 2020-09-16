«Ференцварош» вышел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов. В игре 2-го раунда чемпионы Венгрии победили загребское «Динамо» — 2:1. В следующем раунде они встретятся с победителем матча «Карабах» — «Мольде».

«Ференцварошем» руководит бывший нападающий «Рубина» и сборной Украины Сергей Ребров.

В другой встрече «Маккаби» из Тель-Авива победил брестское «Динамо», в составе которого вышел с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк.

«Маккаби» в следующем раунде встретится с «Зальцбургом».

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Динамо» Брест (Белоруссия) — 1:0 (0:0)

Гол: Битон, 50 — с пенальти.

«Маккаби»: Тененбаум, Йеини, Тиби, Саборит, Давидзада, Кандиль, Голаса (Рикан, 65), Шехтер (Блэкмен, 57), Глазер, Перец, Битон (Коэн, 82).

«Динамо»: Игнатович, Хачериди (Павловец, 61), Печенин, Кики, Кисляк, Гордейчук (Савицкий, 70), Седько, Юзепчук, Тве, Милевский (Быков, 86), Диалло.

Предупреждения: Кандиль, 42. Кисляк, 49. Блэкмен, 76. Рикан, 90+4. Седько, 90+4.

Судья: Масса (Италия).

16 сентября. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».

«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» (Хорватия) — 2:1 (1:1)

Голы: Ловренчич, 2 (1:0). Узуни, 23 — в свои ворота (1:1). Узуни, 65 (2:1).

«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич (Ботка, 25), Блажич, Чивич, Ковачевич (Фримпонг, 73), Харатин, Сомалиа, Шигер, Узуни, Нгуен, Боли (Изаэл, 68).

«Динамо»: Ливакович, Леовац, Дилавер, Стоянович, Гвардиол, Адеми, Гояк (Гавранович, 71), Маер (Якич, 60), Петкович, Оршич (Иванушец, 72), Кастрати.

Предупреждения: Гояк, 61. Боли, 67. Нгуен, 78. Фримпонг, 79. Якич, 81. Петкович, 82. Чивич, 87.

Судья: Штилер (Германия).

16 сентября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».