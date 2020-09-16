«Ференцварош» под руководством Реброва вышел в 3-й раунд Лиги чемпионов, брестское «Динамо» — нет
«Ференцварош» вышел в третий отборочный раунд Лиги чемпионов. В игре 2-го раунда чемпионы Венгрии победили загребское «Динамо» — 2:1. В следующем раунде они встретятся с победителем матча «Карабах» — «Мольде».
«Ференцварошем» руководит бывший нападающий «Рубина» и сборной Украины Сергей Ребров.
В другой встрече «Маккаби» из Тель-Авива победил брестское «Динамо», в составе которого вышел с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк.
«Маккаби» в следующем раунде встретится с «Зальцбургом».
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) — «Динамо» Брест (Белоруссия) — 1:0 (0:0)
Гол: Битон, 50 — с пенальти.
«Маккаби»: Тененбаум, Йеини, Тиби, Саборит, Давидзада, Кандиль, Голаса (Рикан, 65), Шехтер (Блэкмен, 57), Глазер, Перец, Битон (Коэн, 82).
«Динамо»: Игнатович, Хачериди (Павловец, 61), Печенин, Кики, Кисляк, Гордейчук (Савицкий, 70), Седько, Юзепчук, Тве, Милевский (Быков, 86), Диалло.
Предупреждения: Кандиль, 42. Кисляк, 49. Блэкмен, 76. Рикан, 90+4. Седько, 90+4.
Судья: Масса (Италия).
16 сентября. Тель-Авив. Стадион «Блумфилд».
«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» (Хорватия) — 2:1 (1:1)
Голы: Ловренчич, 2 (1:0). Узуни, 23 — в свои ворота (1:1). Узуни, 65 (2:1).
«Ференцварош»: Дибус, Ловренчич (Ботка, 25), Блажич, Чивич, Ковачевич (Фримпонг, 73), Харатин, Сомалиа, Шигер, Узуни, Нгуен, Боли (Изаэл, 68).
«Динамо»: Ливакович, Леовац, Дилавер, Стоянович, Гвардиол, Адеми, Гояк (Гавранович, 71), Маер (Якич, 60), Петкович, Оршич (Иванушец, 72), Кастрати.
Предупреждения: Гояк, 61. Боли, 67. Нгуен, 78. Фримпонг, 79. Якич, 81. Петкович, 82. Чивич, 87.
Судья: Штилер (Германия).
16 сентября. Будапешт. Стадион «Групама Арена».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2020-2021/qualify/