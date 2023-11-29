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29 ноября, 23:49

Экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу оформил хет-трик в первом тайме матча «Бенфика» — «Интер» в Лиге чемпионов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Жоау Мариу.
Фото ФК «Бенфика»

«Бенфика» после первого тайма дома громит «Интер» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:0.

Хет-триком за хозяев отметился Жоау Мариу. 30-летний португалец забил на 5-й, 13-й и 34-й минутах.

Полузащитник перешел в «Бенфику» из «Интера» летом 2021 года. Он выступал за итальянский клуб с 2016 года. В сезоне-2019/20 Жоау Мариу на правах аренды играл за московский «Локомотив».

Лига чемпионов. Группа D
29 нояб, 23:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
Интер

Жоау Мариу
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ФК Бенфика
ФК Интер (Интернационале)
ФК Локомотив (Москва)
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