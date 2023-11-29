Экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу оформил хет-трик в первом тайме матча «Бенфика» — «Интер» в Лиге чемпионов

«Бенфика» после первого тайма дома громит «Интер» в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов — 3:0.

Хет-триком за хозяев отметился Жоау Мариу. 30-летний португалец забил на 5-й, 13-й и 34-й минутах.

Полузащитник перешел в «Бенфику» из «Интера» летом 2021 года. Он выступал за итальянский клуб с 2016 года. В сезоне-2019/20 Жоау Мариу на правах аренды играл за московский «Локомотив».