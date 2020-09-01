Брестское «Динамо» в случае победы над «Маккаби» сыграет в Лиге чемпионов с «Зальцбургом»

Состоялась жеребьевка 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов-2019/20. Чемпион Белоруссии брестское «Динамо» в случае победы в третьем раунде над тель-авивским «Маккаби» встретится с «Зальцбургом» из Австрии.

Киевское «Динамо» в случае победы над АЗ сыграет с «Гентом» или «Рапидом». Это было известно заранее, поскольку второй возможный соперник — «Краснодар», а клубы из России и Украины УЕФА при жеребьевке разводит. Таким образом, кубанцы в сегодняшней жеребьевке узнали только порядок матчей дома и на выезде.

Полностью итоги жеребьевки выглядят следующим образом:

«Славия» (Чехия) — «Янг Бойз» (Швейцария)/«Мидтьюлланн» (Дания)

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль)/«Динамо» Брест (Белоруссия) — «Зальцбург» (Австрия)

«Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия)/«Омония» (Кипр)

«Карабах» (Азербайджан)/«Мольде» (Норвегия) — «Динамо» Загреб (Хорватия)/«Ференцварош» (Венгрия)

«Краснодар» (Россия) — «Бенфика» (Португалия)/ПАОК (Греция)

«Гент» (Бельгия)/«Рапид» (Австрия) — «Динамо» Киев (Украина)/АЗ (Голландия)

Команды, указанные в парах первыми, сыграют первые матчи дома. Игры пройдут 22-23 и 29-30 сентября.