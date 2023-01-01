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Сегодня, 19:13

Хиддинк выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Пеле.
Фото Global Look Press

Бывший главный тренер сборной России и «Анжи» Гус Хиддинк в разговоре с «СЭ» высказался о смерти легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Молюсь за Пеле. Надеюсь, он обрел покой», — сказал Хиддинк «СЭ».

29 декабря Пеле скончался в возрасте 82 лет. Причиной смерти экс-игрока сборной Бразилии стал множественный отказ внутренних органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

Церемония прощания с легендарным футболистом пройдет 2 января в Сантусе.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в статусе футболиста (1958, 1962, 1970). На клубном уровне он выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии с 77 голами. На ЧМ-2022 в Катаре бразильский форвард Неймар забил свой 77-й мяч за национальную команду и повторил достижение Пеле.

Пеле. «Умер самый божественный из футболистов. Это мировая трагедия». Мир скорбит по Пеле
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Гус Хиддинк
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