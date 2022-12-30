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Сегодня, 09:00

Стали известна дата и подробности церемонии прощания с Пеле

Иван Торопцев
Корреспондент
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Пеле.
Фото Global Look Press

Легендарный бразильский футболист Пеле будет похоронен 3 января, сообщает официальный сайт клуба «Сантос».

2 января тело Пеле доставят из больницы, где он умер, на стадион «Вила Белмиро» в Сантусе. Церемония прощания с футболистом начнется в 10 утра по местному времени и продлится ровно сутки. Церемония будет открытой для публики, однако желающим посетить ее будет запрещено приближаться к гробу.

После этого по улицам Сантуса пройдет процессия, которая направится к мемориалу «Вселенский некрополь», где будет похоронен Пеле. Церемония похорон будет предназначена исключительно для семьи и близких друзей футболиста.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в статусе футболиста (1958, 1962, 1970). На клубном уровне он выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Он является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии с 77 голами. На ЧМ-2022 в Катаре бразильский форвард Неймар забил свой 77-й мяч за национальную команду и повторил достижение Пеле.

Игрок входит в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1279 голов за карьеру.

Пеле
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Сантос
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