Куратору регионов не нравятся призывы к повышению возрастного ценза, звучащие от президента питерской федерации Сергея Чопозова.

Санкт-Петербург после успешного «Гран-при России» может праздновать — в трех из четырех видов золото досталось представителям этого города. Корреспондент «СЭ» связался с президентом местной федерации Сергеем Чопозовым, чтобы спросить об эмоциях от успеха, но услышал немного другое. Оказывается, в руководстве национальной федерации не всем нравится активность нового руководителя федерации. За короткой период он отметился заявлениями о желании провести в городе крупные мероприятия, пригласить в город именитых фигуристов уровня Алины Загитовой и Евгении Медведевой и привлечь инвестиции. Кажется, не всем это пришлось по душе.

— В воскресенье состоялся исполком Федерации фигурного катания России, на котором в том числе обсуждались дела в нашем городе, — рассказал Чопозов «СЭ». — И насколько я узнал, некоторые люди нами недовольны, в частности Валентин Писеев — человек, который вроде как отвечает за работу с регионами, хотя, по сути, на данный момент лишь занимает пост почетного президента. Он со мной ни разу не общался, но за спиной пытается... как будто воду баламутить.

— В чем его претензии?

— Ему не нравятся мои высказывания по возрастному цензу — о том, что надо его поднимать. Но я понимаю, что его на деле не устраивает — самостоятельность других. Все-таки всю жизнь он был единоличным руководителем и, наверное, все еще считает возможным влиять на людей. Обращаться в петербургский комитет по спорту и жаловаться на нас. Хотя мы приносим результаты! Это не совсем правильно, мне кажется. Многим спортсменам уже помогают наши меценаты и спонсоры. В итоге, насколько понимаю, тему Петербурга на исполкоме не стали трогать, российская федерация решила не вмешиваться. Но процессы очень неприятные.

Хочу улучшить результаты, а не ухудшать их вечно

— От руководства федерации у вас есть поддержка? Александра Горшкова, Александра Когана?

— Никаких проблем, я благодарен Александру Ильичу (Когану. — Прим. «СЭ») за последний разговор и, надеюсь, возможность провести чемпионат России в Петербурге. Мы хотим и «Гран-при» привезти и готовы провести его на высшем уровне. У нас на каждом турнире будут шикарные условия для тех, кто работает и отдыхает. Простой пример: у журналистов на «Гран-при» в Москве был только кулер и все, остальное за деньги. Так мы никогда не введем моду на наш вид спорта, которая появляется, например, в хоккее. К журналистам в фигурном катании худшее отношение, в других видах спорта я такого не видел.

— Ладно, мы люди скромные. Лучше скажите, вы признаете претензии Писеева, вам есть за что себе предъявить?

— Конечно, всегда можно работать лучше, вот синхронному катанию не хватает денег... Но я искренне его не понимаю. Сейчас поддержку получают почти все академии в том или ином виде, одиночники, парники, танцоры. Хотим открыть еще две академии. Спонсоры помогают финансированием, медицинским обслуживанием. Простой пример: один меценат строит многоквартирные дома в Ленинградской области, и он готов выделить десяток квартир в качестве премии самым успешным спортсменам. Может, это не Петербург, но это недалеко от города. Тоже стимул.

— Однако серьезные стимулы у вас.

— Потому что я реально хочу улучшить результаты, а не ухудшать их вечно. У нас впервые в истории «Гран-при» танцоры из Петербурга участвовали! Мы для этого много работали, чтобы и на нас обратили внимание. Все уже давно в четырех дисциплинах выступают. Ну и результаты посмотрите — из 12 медалей шесть наши на «Гран-при». Наша федерация — одна из ключевых для России. Получается, кому-то не нравятся успехи сборной? Я в отличие от сотрудников не на зарплате в федерации сижу, а на общественных началах и параллельно работаю на госслужбе. Меня точно нельзя обвинить в отсутствии патриотизма.

И, как президент петербургской федерации, я подчиняюсь нашему исполкому и руководству города. Уж извините, но в моих планах не было ходить на поклон к тем, кто, возможно, этого хотел бы. Если Валентину Николаевичу очень хочется быть злодеем, то надеюсь, мы не позволим этому реализоваться.

Не было больших мероприятий, по которым можно оценивать работу

Валентин Писеев был недоступен для комментариев вчера и сегодня, но мы готовы выслушать их в любой удобный момент. «СЭ» попросил прокомментировать деятельность нового руководства петербургской федерации генерального директора Александра Когана:

— На исполкоме обсуждались рабочие моменты федерации, не думаю, что они будут кому-то интересны. Касательно петербургской федерации — думаю, пока рано говорить о том, как работает новый человек, потому что работу оценивают по реальным делам. Пока как таковых дел, которые бы имели вклад в развитие фигурного катания России, не было возможности увидеть, так как не было больших мероприятий, по которым можно было бы оценивать работу. Предолимпийский чемпионат России? Разговоры о том, что он будет в Санкт-Петербурге, неофициальные, не знаю, откуда у вас такая информация. Кандидатов на проведение следующего чемпионата России предостаточно, — заключил Коган.

Кажется, за кулисами публичной борьбы петербуржцев и москвичей за медали тоже будет горячо.