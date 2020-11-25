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«Не было в планах ходить на поклон». Питер зарабатывает медали, но к нему у федерации — претензии?

Дмитрий Кузнецов
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Сегодня, 12:00
Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Алексей Мишин и Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Куратору регионов не нравятся призывы к повышению возрастного ценза, звучащие от президента питерской федерации Сергея Чопозова.

Санкт-Петербург после успешного «Гран-при России» может праздновать — в трех из четырех видов золото досталось представителям этого города. Корреспондент «СЭ» связался с президентом местной федерации Сергеем Чопозовым, чтобы спросить об эмоциях от успеха, но услышал немного другое. Оказывается, в руководстве национальной федерации не всем нравится активность нового руководителя федерации. За короткой период он отметился заявлениями о желании провести в городе крупные мероприятия, пригласить в город именитых фигуристов уровня Алины Загитовой и Евгении Медведевой и привлечь инвестиции. Кажется, не всем это пришлось по душе.

— В воскресенье состоялся исполком Федерации фигурного катания России, на котором в том числе обсуждались дела в нашем городе, — рассказал Чопозов «СЭ». — И насколько я узнал, некоторые люди нами недовольны, в частности Валентин Писеев — человек, который вроде как отвечает за работу с регионами, хотя, по сути, на данный момент лишь занимает пост почетного президента. Он со мной ни разу не общался, но за спиной пытается... как будто воду баламутить.

— В чем его претензии?

— Ему не нравятся мои высказывания по возрастному цензу — о том, что надо его поднимать. Но я понимаю, что его на деле не устраивает — самостоятельность других. Все-таки всю жизнь он был единоличным руководителем и, наверное, все еще считает возможным влиять на людей. Обращаться в петербургский комитет по спорту и жаловаться на нас. Хотя мы приносим результаты! Это не совсем правильно, мне кажется. Многим спортсменам уже помогают наши меценаты и спонсоры. В итоге, насколько понимаю, тему Петербурга на исполкоме не стали трогать, российская федерация решила не вмешиваться. Но процессы очень неприятные.

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Хочу улучшить результаты, а не ухудшать их вечно

— От руководства федерации у вас есть поддержка? Александра Горшкова, Александра Когана?

— Никаких проблем, я благодарен Александру Ильичу (Когану. — Прим. «СЭ») за последний разговор и, надеюсь, возможность провести чемпионат России в Петербурге. Мы хотим и «Гран-при» привезти и готовы провести его на высшем уровне. У нас на каждом турнире будут шикарные условия для тех, кто работает и отдыхает. Простой пример: у журналистов на «Гран-при» в Москве был только кулер и все, остальное за деньги. Так мы никогда не введем моду на наш вид спорта, которая появляется, например, в хоккее. К журналистам в фигурном катании худшее отношение, в других видах спорта я такого не видел.

— Ладно, мы люди скромные. Лучше скажите, вы признаете претензии Писеева, вам есть за что себе предъявить?

— Конечно, всегда можно работать лучше, вот синхронному катанию не хватает денег... Но я искренне его не понимаю. Сейчас поддержку получают почти все академии в том или ином виде, одиночники, парники, танцоры. Хотим открыть еще две академии. Спонсоры помогают финансированием, медицинским обслуживанием. Простой пример: один меценат строит многоквартирные дома в Ленинградской области, и он готов выделить десяток квартир в качестве премии самым успешным спортсменам. Может, это не Петербург, но это недалеко от города. Тоже стимул.

— Однако серьезные стимулы у вас.

— Потому что я реально хочу улучшить результаты, а не ухудшать их вечно. У нас впервые в истории «Гран-при» танцоры из Петербурга участвовали! Мы для этого много работали, чтобы и на нас обратили внимание. Все уже давно в четырех дисциплинах выступают. Ну и результаты посмотрите — из 12 медалей шесть наши на «Гран-при». Наша федерация — одна из ключевых для России. Получается, кому-то не нравятся успехи сборной? Я в отличие от сотрудников не на зарплате в федерации сижу, а на общественных началах и параллельно работаю на госслужбе. Меня точно нельзя обвинить в отсутствии патриотизма.

И, как президент петербургской федерации, я подчиняюсь нашему исполкому и руководству города. Уж извините, но в моих планах не было ходить на поклон к тем, кто, возможно, этого хотел бы. Если Валентину Николаевичу очень хочется быть злодеем, то надеюсь, мы не позволим этому реализоваться.

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Не было больших мероприятий, по которым можно оценивать работу

Валентин Писеев был недоступен для комментариев вчера и сегодня, но мы готовы выслушать их в любой удобный момент. «СЭ» попросил прокомментировать деятельность нового руководства петербургской федерации генерального директора Александра Когана:

— На исполкоме обсуждались рабочие моменты федерации, не думаю, что они будут кому-то интересны. Касательно петербургской федерации — думаю, пока рано говорить о том, как работает новый человек, потому что работу оценивают по реальным делам. Пока как таковых дел, которые бы имели вклад в развитие фигурного катания России, не было возможности увидеть, так как не было больших мероприятий, по которым можно было бы оценивать работу. Предолимпийский чемпионат России? Разговоры о том, что он будет в Санкт-Петербурге, неофициальные, не знаю, откуда у вас такая информация. Кандидатов на проведение следующего чемпионата России предостаточно, — заключил Коган.

Кажется, за кулисами публичной борьбы петербуржцев и москвичей за медали тоже будет горячо.

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