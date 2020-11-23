Цифры говорят за Алексея Николаевича, а дуэль Плющенко и Тутберидзе забрала себе слишком много внимания

В начале сезона много говорилось о том, что он пройдет под знаком принципиального противостояния двух тренерских штабов — Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. С учетом истории отношений было логично снимать телеанонсы, отталкиваясь от этой дуэли, что и делал Первый канал. Да и действительно, до поры до времени на всех больших турнирах выигрывали фигуристы двух этих школ.

Однако вопреки всему «Гран-при России» — первый турнир, где вроде как должны были собраться все сильнейшие, — стал местом триумфа Алексея Мишина. Он подтвердил статус «третьей силы» в самом громком противостоянии, которая способна вмешаться в борьбу за медали в случае осечек конкурентов. Группа Тутберидзе, судя по всему, стала жертвой неприятной медицинской ситуации — в турнире не смогли принять участие Евгения Медведева и Анна Щербакова. «Ангелы Плющенко», по всей видимости, недоработали с психологией — выигравший все турниры в сезоне Артем Ковалев стал худшим из россиян, а Александра Трусова впервые почти за четыре года осталась без подиума.

И именно после «Гран-при России» группа Мишина является самой успешной в России! Объясняем, как это произошло.

Как Мишин вырывался в лидеры

По-настоящему крупных представительных турниров в российском фигурном катании было этой осенью пять. Это четыре этапа Кубка и «Гран-при». И благодаря успешному выступлению на «Гран-при» группой с наибольшим количеством медалей является либо команда Алексея Мишина, либо команда Евгения Плющенко — в зависимости от подсчета. Но Этери Тутберидзе Алексей Николаевич точно оставил позади.

Если суммировать выступления взрослых одиночников после пяти соревнований этого сезона, результаты по школам будут следующие.

Медали школ после 5 турниров. Фото «СЭ»

После двух этапов Кубка Артем Ковалев стал лидером своеобразной клубной таблицы «ангелов», группа Этери Тутберидзе отбивалась победами Анны Щербаковой и блистала на юниорском уровне. Но теперь картина круто изменилась. Благодаря трем медалям на «Гран-при России» группа Мишина рванула вперед и близка к тому, чтобы возглавить таблицу. И это заслуга не только Михаила Коляды и Елизаветы Туктамышевой, но и Евгения Семененко, который выиграл этап Кубка в Казани, а также Анастасии Гуляковой, которая сенсационно взяла бронзу на «Гран-при». Хотя, например, после двух первых этапов Кубка у «Звездного льда» не было вообще ничего.

А если вспоминать, что в академии Плющенко несколько групп и, например, с Артемом Ковалевым в основном работает Александр Волков, то Мишин окажется впереди и своего знаменитого ученика. Но справедливости ради Плющенко отмечен в ISU как официальный тренер Ковалева, и эта логика уже не совсем точна. Он все же впереди по серебру, но вполне возможно, это ненадолго.

Мишин должен выйти вперед

Потому что на пятом этапе турнира в Москве будут участвовать и Коляда, и Туктамышева — так что весьма вероятно, что перед чемпионатом России лидером необычного, ковидного сезона станет Мишин. Битвой за лидерство может стать очередное противостояние Туктамышевой с Аленой Косторной на том же катке, но в Москве ожидается участие Камилы Валиевой, которая на таком фоне выглядит фаворитом.

А вот у мужчин серьезных соперников у Коляды, кажется, не будет — он обгоняет по компонентам Нэйтана Чена и, судя по результатам, метит уже куда-то на международный уровень. Реальным соперником в России для него можно назвать только Андрея Мозалева, которому нужно исполнение всей сложной программы, чтобы отыграть 15 баллов отставания от петербуржца по итогам «Гран-при». Наконец, будут на пятом этапе и Анастасия Гулякова с Софьей Самодуровой.

После «Гран-при России» вообще было много победных реляций в духе «Петербург вернул себе статус первого фигурного города в России». Исходя из того, как были достигнуты победы — в отсутствие сильнейших московских соперников в парах и у женщин и не без труда у мужчин, — об этом говорить рано. Но может быть, мы все-таки переоценили «движуху» в московском фигурном катании, пока питерцы мирно развивались и, кстати, тоже делали неоднозначные переходы. Но им удалось оставить их в тени и не позволить Instagram-выяснениям заполонить информационное пространство.

Может быть, сейчас даже московским фигуристам, задумываясь о переменах, стоит включать в число вариантов переезд? Тем более что в федерации Санкт-Петербурга сейчас новое активное руководство, которое постоянно «стреляет» заявлениями о готовности принять звезд, большие соревнования и вообще изменить систему трансферов. Финансовые условия, по словам нового президента Сергея Чопозова, для всего этого есть.

Как знать — может быть, через пару лет мы будем вспоминать «Гран-при России» как переломный турнир в истории российского фигурного катания, который сместил центр из Москвы на Неву. Но для этого петербуржцам нужно еще очень многое сделать.