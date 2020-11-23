Мишин обогнал Тутберидзе. Почему Профессор — лучший тренер России на данный момент
В начале сезона много говорилось о том, что он пройдет под знаком принципиального противостояния двух тренерских штабов — Евгения Плющенко и Этери Тутберидзе. С учетом истории отношений было логично снимать телеанонсы, отталкиваясь от этой дуэли, что и делал Первый канал. Да и действительно, до поры до времени на всех больших турнирах выигрывали фигуристы двух этих школ.
Однако вопреки всему «Гран-при России» — первый турнир, где вроде как должны были собраться все сильнейшие, — стал местом триумфа Алексея Мишина. Он подтвердил статус «третьей силы» в самом громком противостоянии, которая способна вмешаться в борьбу за медали в случае осечек конкурентов. Группа Тутберидзе, судя по всему, стала жертвой неприятной медицинской ситуации — в турнире не смогли принять участие Евгения Медведева и Анна Щербакова. «Ангелы Плющенко», по всей видимости, недоработали с психологией — выигравший все турниры в сезоне Артем Ковалев стал худшим из россиян, а Александра Трусова впервые почти за четыре года осталась без подиума.
И именно после «Гран-при России» группа Мишина является самой успешной в России! Объясняем, как это произошло.
Как Мишин вырывался в лидеры
По-настоящему крупных представительных турниров в российском фигурном катании было этой осенью пять. Это четыре этапа Кубка и «Гран-при». И благодаря успешному выступлению на «Гран-при» группой с наибольшим количеством медалей является либо команда Алексея Мишина, либо команда Евгения Плющенко — в зависимости от подсчета. Но Этери Тутберидзе Алексей Николаевич точно оставил позади.
Если суммировать выступления взрослых одиночников после пяти соревнований этого сезона, результаты по школам будут следующие.
После двух этапов Кубка Артем Ковалев стал лидером своеобразной клубной таблицы «ангелов», группа Этери Тутберидзе отбивалась победами Анны Щербаковой и блистала на юниорском уровне. Но теперь картина круто изменилась. Благодаря трем медалям на «Гран-при России» группа Мишина рванула вперед и близка к тому, чтобы возглавить таблицу. И это заслуга не только Михаила Коляды и Елизаветы Туктамышевой, но и Евгения Семененко, который выиграл этап Кубка в Казани, а также Анастасии Гуляковой, которая сенсационно взяла бронзу на «Гран-при». Хотя, например, после двух первых этапов Кубка у «Звездного льда» не было вообще ничего.
А если вспоминать, что в академии Плющенко несколько групп и, например, с Артемом Ковалевым в основном работает Александр Волков, то Мишин окажется впереди и своего знаменитого ученика. Но справедливости ради Плющенко отмечен в ISU как официальный тренер Ковалева, и эта логика уже не совсем точна. Он все же впереди по серебру, но вполне возможно, это ненадолго.
Мишин должен выйти вперед
Потому что на пятом этапе турнира в Москве будут участвовать и Коляда, и Туктамышева — так что весьма вероятно, что перед чемпионатом России лидером необычного, ковидного сезона станет Мишин. Битвой за лидерство может стать очередное противостояние Туктамышевой с Аленой Косторной на том же катке, но в Москве ожидается участие Камилы Валиевой, которая на таком фоне выглядит фаворитом.
А вот у мужчин серьезных соперников у Коляды, кажется, не будет — он обгоняет по компонентам Нэйтана Чена и, судя по результатам, метит уже куда-то на международный уровень. Реальным соперником в России для него можно назвать только Андрея Мозалева, которому нужно исполнение всей сложной программы, чтобы отыграть 15 баллов отставания от петербуржца по итогам «Гран-при». Наконец, будут на пятом этапе и Анастасия Гулякова с Софьей Самодуровой.
После «Гран-при России» вообще было много победных реляций в духе «Петербург вернул себе статус первого фигурного города в России». Исходя из того, как были достигнуты победы — в отсутствие сильнейших московских соперников в парах и у женщин и не без труда у мужчин, — об этом говорить рано. Но может быть, мы все-таки переоценили «движуху» в московском фигурном катании, пока питерцы мирно развивались и, кстати, тоже делали неоднозначные переходы. Но им удалось оставить их в тени и не позволить Instagram-выяснениям заполонить информационное пространство.
Может быть, сейчас даже московским фигуристам, задумываясь о переменах, стоит включать в число вариантов переезд? Тем более что в федерации Санкт-Петербурга сейчас новое активное руководство, которое постоянно «стреляет» заявлениями о готовности принять звезд, большие соревнования и вообще изменить систему трансферов. Финансовые условия, по словам нового президента Сергея Чопозова, для всего этого есть.
Как знать — может быть, через пару лет мы будем вспоминать «Гран-при России» как переломный турнир в истории российского фигурного катания, который сместил центр из Москвы на Неву. Но для этого петербуржцам нужно еще очень многое сделать.
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