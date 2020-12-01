Бронзовый призер последнего чемпионата мира так и не смогла стартовать на лучшем турнире Земли.

Сегодня второму пришествию Евгении Медведевой в «Хрустальный» ровно 75 дней. «Рано или поздно это должно было случиться», — сказала фигуристка после возвращения. Тогда казалось, что ее решение — мудрый расчет с прицелом на Пекин. Но спустя почти три месяца в этом не то чтобы стало меньше уверенности — просто нет данных для анализа. Прощальный старт при Брайане Орсере на открытых прокатах сборной так и остается последним. Травма спины, а затем и простуда (вероятно, инфекционная обстановка не обошла «Хрустальный») оказались слишком тяжелыми. По крайней мере, чтобы поучаствовать в Кубке, который представляли в сентябре как главный трофей мира.

Допускать ли и на каких условиях?

Изначально по регламенту Кубка России для отбора на чемпионат было необходимо поучаствовать в двух этапах и попасть в топ-18 у одиночников, топ-12 у пар и топ-15 у танцоров. Таким образом, юридический ответ однозначный — нет. Медведева хоть для части болельщиков и богиня, но должна остаться без поездки в живописный Челябинск. Как и все остальные, кто не нашел в себе сил и здоровья на два старта.

Но Евгения нужна чемпионату России. Подписчиков в Instagram у нее столько же, сколько у ТЩК, вместе взятых и помноженных надвое. Челябинск, если все же решит проводить турнир со зрителями, заполнит трибуны и без Медведевой. На юниорском «Гран-при» в прошлом году арена «Трактор» трещала по швам от наплыва желающих. Но с Медведевой медиавыхлоп будет в разы выше.

Ведь теперь именно там она впервые выйдет на каток с Тутберидзе, обнимется после проката, будет смеяться или ругаться в комнате kiss-and-cry. Событие мирового масштаба для фигурного катания, милота в Twitter. Может, даже Филип Херш забудет о масках.

По всей вероятности, федерация не будет стрелять себе в конек и допустит Медведеву даже в обход регламента. Главное, чтобы была готова сама спортсменка. Но как это произойдет?

Процедура

К регламентам в российском фигурном катании, как показала практика, нужно относиться спокойно, но среди них есть, например, положение о чемпионате России. И в нем много лет стоит фраза об участии 18 одиночников в мужском и женском разрядах. Что делать в данном случае? Если Медведева попадет 18-м номером, это будет стопроцентно несправедливо по отношению к Арине Онищенко, которая выглядит явным претендентом на это место, или любой другой спортсменке. По всей логике двукратная чемпионка должна стать 19-м номером, 20-м — каким угодно, но точно не вытеснять кого-то из отобравшихся через Кубок по-настоящему. Но формально это будет тоже нарушением регламента.

Вообще же, по процедуре вопрос Медведевой должен быть поднят на тренерском совете. Уважаемые люди должны высказаться, проголосовать — и по рекомендации совета окончательный список участников утверждает президент федерации. Пока активности по этому поводу не замечено.

Ведь Медведева не одна: не выполнили критерии Александра Степанова и Иван Букин, Александр Самарин, многие другие, и бог знает, кого мы еще потеряем в заявочной свистопляске перед московским этапом Кубка. Если у фигуристов уже есть гарантия выступления — смысл ехать? У мужчин, например, в предварительном списке участников семь человек. Для кого-то это лишний шанс выудить путевку на чемпионат в отсутствие лидеров. В файле PDF не упомянут Дмитрий Алиев, который по регламенту обязан отработать второй этап. Не снимется ли Михаил Коляда, увидев такой подход? Мало стартов? У него есть домашний чемпионат Санкт-Петербурга буквально через пару дней после этапа. Никаких «Сапсанов», гостиниц и контактов с заразными москвичами.

Приедет ли Коляда в Москву после того, как с неё снялись Самарин и Алиев? pic.twitter.com/Lrpx9QOAkS — Lublineс93 (@Lublinec931) December 1, 2020

Будет ли разъяснение новых правил?

По-хорошему, на случай пересмотра регламента должен быть некий документ — мол, ввиду COVID-19, следуя интересам любимого фигурного катания, мы посовещались и решили все пересмотреть. Просто «допустить всех» нельзя, иначе это превратится в абсурд.

Впрочем, год и сезон такой, что можно и шоу сделать. Выработать новый, максимально расширительный регламент. Пусть на участие в чемпионате России имеют право и Алина Загитова, и обладатели «Почетного знака за заслуги перед фигурным катанием», и призеры чемпионатов мира и Олимпиад. Каждому выслать по личному приглашению. Константин Меньшов вот в этом году говорил, что в свои 37 набрал форму и готов хоть сейчас выйти и штамповать тройные. Пожалуйста! Чем он хуже не выступавших на Кубке? Этери Тутберидзе ждем в танцах на льду, Евгения Плющенко и Алексея Ягудина — в одиночниках. Как бы они в сборную ненароком не отобрались.

Если серьезно — может быть, действительно стоит подумать о формате, который обсуждался в контексте чемпионата мира. Это квалификационные дни перед основными соревнованиями, в которых представители более слабых сборных отбираются в 40 основных участников. Если уж обнуление, то на все деньги. И пусть в Челябинск приезжают все, кто побывал хотя бы на одном этапе Кубка, и проходят своеобразный полуфинал. Другой вопрос, сколько это может стоить и кто будет платить.