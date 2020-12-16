Бузова переоделась в кожу, Загитова — в черное платье: фото нового «Ледникового периода»
В ближайшие выходные на Первом канале будет показан 12-й, предпоследний выпуск шоу «Ледниковый период». По сути, финал уже начался — в последних трех эпизодах отменены выбывания участников, и просто суммируются их баллы. Кто-то может резко рвануть вперед, а другие потеряют все, что было до этого. Кто точно ничего не потеряет, так это ведущая, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она предстала перед нами в новогоднем платье, инкрустированном украшениями, немного напоминающим теплый шерстяной свитер.
Продолжается борьба со льдом и самой собой в исполнении Ольги Бузовой. Пожалуй, это самый интересный сюжет преодоления себя в этом сезоне.
На этот раз певица вместе с Дмитрием Соловьевым исполнила пронзительный номер «Реквием по мечте». Костюмы были не менее эпатажны, чем в прошлый раз. Ранее Бузова оделась в платье из перьев, пародируя Angry Birds. И Татьяна Тарасова назвала его «главной ошибкой», влепив низкую оценку 5,7. Теперь оба партнера были в коже.
После номера Ольга, конечно, расплакалась.
Оксана Домнина и Вольфганг Черни произвели фурор своим исполнением. В последние недели проекта они получали высокие баллы, в том числе максимум — 12, и остаются «темной лошадкой» шоу.
Но Ольга Кузьмина и Александр Энберт на полных парах движутся к победе в проекте. Ждем новую пару в сборной России?
Их подкруткам и поддержкам отдал должное Илья Авербух.
Спецэффекты на проекте становятся все более впечатляющими.
А участники идут на серьезные жертвы. Так, Ирина Пегова для одного из номеров с чемпионом мира Алексеем Тихоновым побрилась налысо.
Повилас Ванагас вспомнил опыт бурлаков на Волге. Хотя, конечно, Марию Луговую везти на санках — одно удовольствие.
А среди судей проекта появился легендарный футбольный тренер Юрий Семин. Раньше в любви к фигурному катанию признавался Илья Геркус. Жаль, их не посадили вместе.
Крутизна этого фото просто зашкаливает.
Под строгим взором Семина выступал его бывший подопечный и воспитанник Дмитрий Сычев.
Роман Костомаров в этот раз станцевал не только с Региной Тодоренко...
Он исполнил номер с бывшей партнершей Татьяной Навкой, а Татьяна Тотьмянина, выбывшая в начале шоу, встала в пару с Максимом Марининым, как в 2000-е.
Было свое выступление с танцем на столе и у Алексея Ягудина.
Очередной выпуск выйдет в эфир в субботу, 19 декабря, в 17.50 по московскому времени.
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