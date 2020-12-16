Главное спортивное шоу России близится к финалу. Самые эффектные кадры со съемок — в репортаже «СЭ».

В ближайшие выходные на Первом канале будет показан 12-й, предпоследний выпуск шоу «Ледниковый период». По сути, финал уже начался — в последних трех эпизодах отменены выбывания участников, и просто суммируются их баллы. Кто-то может резко рвануть вперед, а другие потеряют все, что было до этого. Кто точно ничего не потеряет, так это ведущая, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она предстала перед нами в новогоднем платье, инкрустированном украшениями, немного напоминающим теплый шерстяной свитер.

Ольга Кузьмина, Александр Энберт и Алина Загитова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Продолжается борьба со льдом и самой собой в исполнении Ольги Бузовой. Пожалуй, это самый интересный сюжет преодоления себя в этом сезоне.

Дмитрий Соловьев и Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

На этот раз певица вместе с Дмитрием Соловьевым исполнила пронзительный номер «Реквием по мечте». Костюмы были не менее эпатажны, чем в прошлый раз. Ранее Бузова оделась в платье из перьев, пародируя Angry Birds. И Татьяна Тарасова назвала его «главной ошибкой», влепив низкую оценку 5,7. Теперь оба партнера были в коже.

Ольга Бузова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

После номера Ольга, конечно, расплакалась.

Ольга Бузова и Дмитрий Соловьев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Оксана Домнина и Вольфганг Черни произвели фурор своим исполнением. В последние недели проекта они получали высокие баллы, в том числе максимум — 12, и остаются «темной лошадкой» шоу.

Оксана Домнина и Вольфганг Черни. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Но Ольга Кузьмина и Александр Энберт на полных парах движутся к победе в проекте. Ждем новую пару в сборной России?

Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Их подкруткам и поддержкам отдал должное Илья Авербух.

Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Спецэффекты на проекте становятся все более впечатляющими.

Татьяна Навка и Милош Бикович. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мария Петрова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А участники идут на серьезные жертвы. Так, Ирина Пегова для одного из номеров с чемпионом мира Алексеем Тихоновым побрилась налысо.

Ирина Пегова и Алексей Тихонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Повилас Ванагас вспомнил опыт бурлаков на Волге. Хотя, конечно, Марию Луговую везти на санках — одно удовольствие.

Мария Луговая и Повилас Ванагас. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

А среди судей проекта появился легендарный футбольный тренер Юрий Семин. Раньше в любви к фигурному катанию признавался Илья Геркус. Жаль, их не посадили вместе.

Юрий Семин и Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Крутизна этого фото просто зашкаливает.

Татьяна Тарасова и Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Под строгим взором Семина выступал его бывший подопечный и воспитанник Дмитрий Сычев.

Мария Петрова и Дмитрий Сычев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Роман Костомаров в этот раз станцевал не только с Региной Тодоренко...

Регина Тодоренко и Роман Костомаров. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Он исполнил номер с бывшей партнершей Татьяной Навкой, а Татьяна Тотьмянина, выбывшая в начале шоу, встала в пару с Максимом Марининым, как в 2000-е.

Татьяна Тотьмянина (справа) с дочкой и Максим Маринин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Было свое выступление с танцем на столе и у Алексея Ягудина.

Алексей Ягудин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Очередной выпуск выйдет в эфир в субботу, 19 декабря, в 17.50 по московскому времени.