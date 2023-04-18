Сихарулидзе — во главе фигурного катания России. Чем он занимался после скандала в Солт-Лейк-Сити?

Антон работал в США, занимался ресторанным бизнесом и политикой и открывал школу Тамары Москвиной.

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе — разносторонний человек. После скандала с двумя комплектами золотых медалей на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити он вместе с партнершей Еленой Бережной выступал в ледовых шоу в США, занимался ресторанным бизнесом, потом работал в Государственной думе и в гражданском и энергетическом строительстве. В последнее время Антон Тариэльевич трудится спортивным функционером — сначала во главе городской федерации в Санкт-Петербурге, а теперь стал исполняющим обязанности руководителя Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Жизнь в США

После победы на Олимпийских играх Елена Бережная и Антон Сихарулидзе ушли в ледовые представления. Четыре года с 2002-го по 2006-й они гастролировали по США в шоу Starts On Ice. После этого Сихарулидзе вернулся в Санкт-Петербург, но с выступлениями не закончил.

Сначала олимпийский чемпион участвовал в проектах Первого канала «Звезды на льду» и «Ледниковый период» в дуэтах с Натальей Ионовой (Глюк'OZA) и Анастасией Волочковой. Затем — в шоу «Лед и пламень» с певицей Зарой. С Бережной они приняли участие в ледовом спектакле «Огни ночного города» в период с 2010 по 2011 год — исполняли номер «Чаплин и цветочница».

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ресторанный бизнес

В мае 2005 года Сихарулидзе открыл ресторан быстрого обслуживания, бистро и бар под названием «Сфинкс» в здании гостиницы «Октябрьская» на площади Восстания в Санкт-Петербуре. Общая площадь составляла 1,4 тыс. кв. м, и это было одно из самых крупных заведений в центре Северной столицы.

Антон Тариэльевич рассказывал «СЭ», почему с рестораном не сложилось:

— Инвестировали серьезные деньги, два года проработали. Подвело то, что помещение было в аренде, а хозяин — неадекватный.

— Что творил?

— Выкручивал руки, поднимал и поднимал цену за аренду. Когда проект стал нерентабельным, закрылись.

— Ушли в минус?

— Вложения отбили. Теперь понимаю — ресторан должны открывать люди, которые живут этим. Много времени готовы проводить там, общаться с публикой, знают тему... А мне нравится производить! Строительство — мужская профессия.

Через год появилась информация, что Антон Сихарулидзе и его партнерша Елена Бережная планировали открыть загородный комплекс для отдыха и вечеринок. В двухэтажном здании на первом этаже должен был быть ресторан, на втором — мини-гостиница.

— Даже точно сказать не можем, на чем сделаем больший акцент — на ресторане или на гостиничных номерах, которые там будут. Могу точно сказать, что ресторан не будет иметь никакого отношения к быстрому питанию. О стилистике пока говорить окончательно сложно. Это будет country-стиль, но очень утонченный, — делился с «ДП» Антон Сихарулидзе. — Мы не очень хотим, чтобы наших посетителей каждый мог разглядеть с дороги. Это закрытый уголок, где ты можешь насладиться атмосферой, где рядом с тобой будут люди твоего же уровня.

Проект в итоге так и не реализовался — Бережная говорила, что на это не хватило ее и Сихарулидзе средств.

Сергей Киврин и Андрей Голованов, Фото архив «СЭ»

Работа в энергетической сфере

В 2018-м Сихарулидзе был одним из совладельцев «Газэнергосервиса». До этого олимпийский чемпион занимался гражданским строительством — «начинали с панельных домов, затем перешли на монолит». Большого дохода это не приносило, и Сихарулидзе решил объединиться со своим другом, Евгением Першиным. От гражданского строительства отошли, решили работать в энергетической сфере в Уренгое, Ухте, Сыктывкаре, Вологде.

Экс-фигурист любопытно рассказывал о командировках на север: «Приезжаешь в тайгу. Стужа за сорок. Думаешь — да как здесь работать можно?! А местные выходят: «Так здорово, погода великолепная. 42!» Когда оттепель — все превращается в болото. Просто восхищаюсь русским духом. Я жил в Америке, точно вам говорю — мы отличаемся».

Политическая деятельность и каток для Москвиной

Некоторое время Сихарулидзе занимался политикой. В 2006 году олимпийский чемпион стал членом партии «Единая Россия», а через год был избран депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Спустя некоторое время — депутатом Государственной думы. А с 2008-го по 2012-й был председателем комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Тамара Москвина говорила: «Когда Антон заседал в Госдуме, я никогда его ни о чем не просила. Идея с клубом фигурного катания моего имени — исключительно инициатива Сихарулидзе». Слова великого тренера были о том, что ее ученик поучаствовал в создании школы ее имени. ««Газпром» предоставил ледовую арену. Коммунальные платежи закрывает город. А наш «Газэнергосервис» — остальные затраты. Экипировка, костюмы, медицина, дополнительные уроки — это все мы. Приличная сумма набегает!» — рассказывал Сихарулидзе.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Глава Федерации фигурного катания России

В понедельник, 17 апреля, стало известно, что Антон Сихарулидзе будет исполнять обязанности президента ФФККР. Генеральный директор Александр Коган, который выполнял эти функции после смерти предыдущего президента Александра Горшкова с декабря 2022 года, добровольно сложил с себя эти обязанности.

— Мне это интересно, и я готов включиться. До 2026 года, когда состоится отчетно-выборная конференция, есть время набраться опыта, вникнуть во все вопросы, — цитирует пресс-служба федерации Сихарулидзе.

Президент ФФККР избирается на отчетно-выборной конференции, которая проводится раз в четыре года. Следующая отчетно-выборная конференция должна пройти в 2026 году.

Сихарулидзе уже пообещал поспособствовать возвращению российских спортсменов на международную арену — сейчас очень важно вести диалог с Международным союзом конькобежцев:

— Я знаю, что многие представители организации говорят о том, что российским спортсменам пора участвовать, без них это совершенно другие соревнования, — сказал Антон Тариэльевич в интервью ТАСС. — Поэтому мы будем всеми силами содействовать и добиваться этого, для нас это очень важно. МОК озвучил свою позицию по участию российских и белорусских спортсменов. Некоторые международные федерации уже допускают российских спортсменов. Думаю, мы должны активно взаимодействовать с ISU по этому вопросу и добиваться участия наших фигуристов в международных стартах.

Сихарулидзе хочет продолжить начинания Александра Горшкова и находить во всем баланс, вести диалог со спортсменами и тренерами. Пока что в своих высказываниях олимпийский чемпион осторожен, хотя управленческий опыт у него имеется. Но, будучи президентом федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, он поспособствовал переносу финала «Гран-при» в Северную столицу и успешно провел турнир. Так что шансы, что у Сихарулидзе получится на новой должности, очень высоки. И, как отметила Татьяна Тарасова, хорошо, что «в федерацию приходят талантливые и молодые люди».