Фигурное катание — очень накладно. Журналист «СЭ» уже потратил десятки тысяч рублей на подготовку к шоу

Как проходят тренировки Дмитрия Кузнецова в преддверии чемпионата шоу-программ.

Как мы писали ранее, благодаря любезности организаторов корреспондента «СЭ» допустили к турниру шоу-программ фигуристов, который пройдет 18 марта в «Мегаспорте». Пока неизвестен точный формат выступления — вероятно, оно будет вне конкурса, но пройдет в рамках основной программы турнира. Расписание запланировано из расчета с 17 до 21 часа. Рассказываем, как обычный человек, не занимавшийся фигурным катанием, практически с нуля готовится к турниру.

Все стоит денег. Солидных

Два главных откровения, которые произошли со мной при подготовке. Во-первых, фигурное катание — это физически очень тяжелый вид спорта. Понятно, вам смешно, но казалось бы — не футбол, не хоккей и не бои, где интенсивность выше. Полная фигня! За несколько попыток прыжков я сдох сильнее, чем после бега в «коробке» во дворе, а после полутора часов тренировки с Бетиной Поповой мышцы ныли как после горного восхождения. Любимый лактат дал о себе знать.

Во-вторых, это очень дорогой вид спорта. Казалось бы, ничего не надо — коньки да каток. Максимальная демократичность. Никаких клюшек, защиты, ски-пассов, самолет в горы тоже не нужно покупать.

Как бы не так! С 45-м размером ноги найти коньки даже в Москве непросто. Первые, которые я купил, были чешские Botas, видимо, проверенные временем, за 13 тысяч рублей. Решил сэкономить. Сели прекрасно, не давили. Однако уже на второй тренировке произошло вот это. Да, я вешу 95 килограммов, но с самого детства такого со мной не происходило. Правда, в детстве я не весил 95 килограммов.

Оказалось, что фигурные коньки сильно отличаются по прочности лезвий, и не на всех можно прыгать. На таких, как мне объяснили в профильном магазине, даже опасно. Но пока обошлось без травм — нанесены только душевные.

Пришлось искать новые коньки. Переставить лезвия на чешский ширпотреб не представлялось возможным. Новые Edea Overture стоили под 30 тысяч с чехлами. Одни чехлы стоят 3 тысячи рублей, вы просто представьте себе! Хотя и их знакомые фигуристы в шутку назвали «лоховскими». За профессиональные коньки с лезвиями надо выложить 100 тысяч. И ведь выкладывают — в магазине рассказали, что у них закупаются не только участники «Ледникового периода», но и огромное количество взрослых любителей. То есть бум фигурного катания есть, это не преувеличение.

Ну и добавим сюда, что лед с тренером в Москве стоит от 2000 рублей в час, просто так сходить покататься — тоже 300-600 рублей выложишь. Это мы еще не считаем хореографию и ОФП, которые тоже по-хорошему нужны. Короче говоря, если заниматься фигурным катанием всерьез, это выйдет в кругленькую сумму. Не считая уроков, у меня уже набежало за 40 тысяч рублей.

Раскатывать новые коньки — отдельный вид ада. Если вы хотите прыгать, они должны не «ходить», а плотно к вам прилегать. Значит, первые тренировки вы обречены страдать. Я заливал новые коньки водкой изнутри и расхаживал. Затем обдувал феном. Поможет ли — пока не знаю, но фигуристы говорят, что должно.

Обучение ни в зубец ногой

До марта этого года я никогда не стоял на фигурных коньках. Если вы тоже, то поверьте — вы не сразу адаптируетесь к зубцу, который зачем-то впихнули в начало лезвия. То есть зачем — понятно, с его помощью прыгают. Но приноровиться к его использованию крайне затруднительно. Нетрадиционная постановка ног, боязнь опрокинуться вперед при стопоре с его помощью — все это вас ждет за углом, если вы решите кататься на «фигурках». Но дареному коньку в зубцы не смотрят, приходится прыгать.

По условиям турнира я не могу раскрывать то, как будет выглядеть номер. Но могу рассказать, какие элементы изучаю — некоторые прыжки, слайдинг, конечно, всякие «пистолетики», «кораблики» и «ласточки», бауэр и выходы во вращения. Из неожиданностей — если вы учите слайдинг, то есть прокат на колене, во-первых, вам нужны непробиваемые штаны, во-вторых, непробиваемые колени, потому что уже после шестой попытки их хочется замотать бинтом и больше не сгибать.

Чтобы посмеяться над моими мучениями на прокатных коньках, мы сняли для вас большое видео с полезными упражнениями от фигуристки сборной России и тренера Бетины Поповой. Если серьезно, то в нем множество полезных упражнений и фишек. Если вы, например, уже умеете кататься, но хотите разнообразить свой арсенал, то это видео идеально подойдет вам.

За восемь дней до турнира программы еще нет, но мы уже приступили к обкатке некоторых кусочков по 10-15 секунд. Если, вопреки поломке инвентаря и ног, этот номер удастся поставить и откатать, официально можно будет сказать — чудеса бывают.