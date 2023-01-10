Кубок Первого канала — без Коляды, Трусовой и танцев на льду. Что не так с составами и регламентом на турнир?

На фоне критики от одного из видов решили отказаться вовсе.

На чемпионате Европы российских фигуристов не будет, а значит, нужен «компенсационный турнир». Таковым был выбран Кубок Первого канала, который традиционно проходил немного позже. Точный формат и регламент на соревнованиях пока неизвестен, кроме двух главных вещей. Соревнования снова станут командными, а также на нем не будет соревнований по танцам на льду. Вернее, организаторы пригласят два лучших в стране танцевальных дуэта для показательных выступлений, но не более. Федерация восприняла кризис в дисциплине буквально и решила с ним бороться радикальным образом?

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Кризис в танцах решили путем отмены соревнований

В этом году к танцам на льду неожиданно много внимания. Увы, повод не самый радостный. После того как лидеры завершили (приостановили) карьеры, уехали заграницу, распались на новые дуэты — чего только не было... В общем постолимпийский сезон проходил тяжело, и на этом фоне сверхвысокие оценки одного дуэта смотрелись нелепо. Федерация фигурного катания России напоминала известного блогера Виталия Наливкина. Ровно как знаменитый сатирический председатель исполнительного комитета Уссурийска, чиновники ФФККР решили компенсировать отсутствие Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым и Александры Степановой с Иваном Букиным личными рекордами для Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина, которые ставили их вровень даже не с Синициной и Кацалаповым, а с Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Какой еще кризис в танцах, если ребята выдают прокаты с мировыми рекордами! Даже несмотря на падения...

Естественно, такой ход не понял никто — ни фигуристы, ни болельщики, ни журналисты. Судейство не критиковал только ленивый. Но федерация фигурного катания в ответ на критику судейства танцев решила от него отказаться. Как от необходимости ставить оценки Худайбердиевой с Базиным, так и от танцев в принципе. На Кубке Первого канала, который должен стать своеобразным ответом параллельно проходящему в финском Эспоо чемпионату Европы, танцевального турнира не будет. Елизавету с Егором пригласили вне конкурса, как и их главных соперников по сезону — Елизавету Шанаеву и Павла Дрозда. На щедрый призовой фонд они в таком случае уже не претендуют, а другие дуэты и вовсе будут смотреть за праздником спорта по телевидению.

Александра Трусова, Марк Кондратюк и Светлана Соколовская. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Вне заявки осталась почти вся команда Светланы Соколовской

Отмена танцевального турнира сняла с организаторов необходимость задавать целый ряд неудобных вопросов. К примеру, когда планируют вернуться в Россию (и планируют ли вообще) Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Хотят ли вернуться в спорт Синицина и Кацалапов? Что теперь будет с Аннабель Морозов и Дэвидом Нарижным... Кстати, не будет на Кубке Первого канала и Александры Трусовой. Учитывая непростые взаимоотношения фигуристки с этим медиа — неудивительно. Официальной причиной наверняка назовут травму спортсменки. Однако она не мешает серебряному призеру Олимпиады в Пекине регулярно выступать в ледовых шоу. На тех же новогодних каникулах Трусова была нарасхват, как и ее возлюбленный Марк Кондратюк. Олимпийского чемпиона из команды Светланы Соколовской на этих соревнованиях тоже не будет. Как и молодой звезды ЦСКА Софьи Самоделкиной. Еще из важных потерь — Михаил Коляда. Самый противоречивый российский одиночник ранее пропустил чемпионат России.

Непонятно теперь, планирует ли Коляда продолжать сезон и карьеру в целом. Снова отмечаем, что проблемы со здоровьем не помешали призеру чемпионата мира выступить в шоу «Волшебник страны Оз». Тем не менее турнир одиночников интригует: ЧР показал — когда наши парни в отличной форме, от них стоит ждать шоу. В деле все главные действующие лица — Евгений Семененко, Петр Гуменник, Александр Самарин и другие. Многое зависит от жеребьевки, напомним, нас снова ждет разделение на две команды. Интригует и женский турнир. Камила Валиева набирает обороты и наверняка хочет отыграться за поражение от Софьи Акатьевой. Молодая конкурентка — наоборот, доказать свой уровень. Своя мотивация у Елизаветы Туктамышевой и Софьи Муравьевой. Аделия Петросян пропустила ЧР и теперь должна отвоевывать себе место под солнцем. Анастасия Зинина, Вероника Яметова и Ксения Синицына, вероятно, просто рады самому факту участия — мало кто рассчитывал, что их пригласят.

Кубок Первого канала. Составы

Мужчины: Евгений Семененко, Петр Гуменник, Александр Самарин, Дмитрий Алиев, Артем Ковалев, Андрей Мозалев, Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин.

Женщины: Софья Акатьева, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Аделия Петросян.

Пары: Александр Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Евгения Тарасова — Владимир Морозов, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов.

Танцевальные дуэты Елизавета Худайбердиева — Егор Базин и Елизавета Шанаева — Павел Дрозд выступят вне соревновательного зачета.