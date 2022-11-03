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Сегодня, 13:34

На чемпионате России по прыжкам выступят команды Мишина, Тутберидзе и Плющенко

Мария Гусева
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Фигурное катание.
Фото Ксения Нуртдинова, «СЭ»

4 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по прыжкам, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В соревнованиях примут участие команды Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. В состав могут входить воспитанники школ, а также приглашенные спортсмены.

В рамках соревновательного дня пройдет еще и личный турнир, в котором определится чемпион России по прыжкам среди женщин и мужчин, а также абсолютный чемпион по всем категориям.

Чемпионат пройдет в СК «Юбилейный». Турнир покажет в прямом эфире Первый канал. Жеребьевка участников соревнований состоится 3 декабря.

Фигурное катание
Алексей Мишин (фигурное катание)
Евгений Плющенко
Этери Тутберидзе
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