На чемпионате России по прыжкам выступят команды Мишина, Тутберидзе и Плющенко

4 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по прыжкам, сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В соревнованиях примут участие команды Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. В состав могут входить воспитанники школ, а также приглашенные спортсмены.

В рамках соревновательного дня пройдет еще и личный турнир, в котором определится чемпион России по прыжкам среди женщин и мужчин, а также абсолютный чемпион по всем категориям.

Чемпионат пройдет в СК «Юбилейный». Турнир покажет в прямом эфире Первый канал. Жеребьевка участников соревнований состоится 3 декабря.