Покажет ли Валиева «капюшон» на официальных стартах? Это главная интрига «Гран-при России»

На ближайших выходных Камилу ждут первый официальный старт после Пекина. Как еще интриги таит турнир в Москве?

Официально стартовало новое соревнование в нашем фигурном катании — серия «Гран-при России». Стартовало не так масштабно, как хотелось бы — без зрителей в районном дворце «Мечта» в районе Бибирево, известном разве что массовой жилой застройкой и этнографической деревней-парком.

Хотя достойных просмотра людей на первом этапе что у юниоров, что у взрослых предостаточно. Даже не говоря о настоящих звездах — Валиева, Акатьева, Коляда, Алиев, Тарасова/Морозов. «СЭ» подсказывает, на кого обратить внимание.

Одиночницы

У взрослых за победу будут бороться Акатьева и Валиева, причем для Камилы, если она выйдет на лед, старт будет первым официальным личным турниром после Олимпиады. Интрига, наверное, есть даже в произвольной программе: по идее после фурора на прокатах надо катать «капюшон», но стоит ли повторяться в таких вещах?

За кем еще последить? Впервые на таком уровне выступит Анастасия Зинина после изгнания из школы «Ангелы Плющенко» за некие нарушения дисциплины, которые фигуристка не признала. После долгого перерыва возвращается Валерия Шульская, которая еще пару лет назад была на пороге сборной, но из-за болезней и проблем роста надолго выбыла.

Ну и отдельно себя обращает внимание Карина Аскарова, которая представляет, согласно официальному списку, республику «Таторстан». Кто-то явно не любит Казань среди организаторов.

Скриншот с сайта Федерации фигурного катания России.

У девушек-юниорок главное имя — Софья Титова, но здесь вероятность сенсации куда выше. И тоже достаточно людей с необычной судьбой. Например, Анастасия Марасанова, которая прошла детский «Ледниковый период». В нем она катала даже под песню из мультфильма «Летучий корабль», но не добралась до финала.

Затем едва не стала чемпионкой России в младшем возрасте — но судьи не заметили, что Титова прыгнула каскад в первой половине программы и не должна была получать за него надбавку. Через год такой же скандал случился с самой Титовой. Об этом мы писали здесь.

Мужчины

На фоне Коляды, Алиева и Самарина особое внимание стоит обратить на двоих парней. Во-первых, Глеба Лутфуллина, который ударно начал сезон и выиграл серебро (и приличные деньги) на мемориале Панина-Коломенкина. Позади него остались Макар Игнатов, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалев, Артур Даниелян. Еще год назад юниор Мишина, сравнивая себя с ними, получил бы от Профессора за зазнайство. Сейчас он лучше их по всем объективным параметрам. Так что может забрать еще один солидный куш.

Второй — Даниил Самсонов. Ученик Тутберидзе отсутствовал на льду несколько лет, борясь с болезнью Осгуда-Шляттера в коленях. Несколько раз пытался возобновить карьеру, и вот наконец на том же мемориале Панина ему это удалось. Без четверных, но уже небольшое чудо. За 2 года 8 месяцев — два турнира. Интересно, что из этой истории получится.

Стало больше и представителей экзотических регионов. Понятно, что после увеличения количества этапов и введения квот на каждом этапе возможности представительства расширились. На этап в Москву приедут танцевальная пара из Кировской области (Матвейшина/Субботин тоже засветились в детском «Ледниковом»!), есть парни из Тульской школы, Оренбурга, Нижнего Новгорода, одиночницы из Урала и Сибири. Только у пар все москвичи, кроме Евгении Тарасовой, но ее история понятна — она давно тренируется в столице. А как вам Арина Мариничева из карельского клуба «Керриган»? Интересно, если в республике назвали школу именем Нэнси Керриган, одной из главных соперниц Тони Хардинг в начале 1990-х.

Также в нашем фигурном катании появляется еще одна «близняшечная» история. У Кирилла Давыденко катаются два талантливых парня, Дмитрий и Тимофей Шелковниковы. Интересно, что они из Красноярска, который уже подарил нашей фигурке сестер-близняшек Окладниковых (они мило болели друг за друга на прошлых Кубках России).

Пары и танцы

Пары выходят под знаком противостояния Тарасова/Морозов и Павлюченко/Ходыкин (хотя сомнения в перспективах второй пары до сих пор имеются). Но у пар будет выступать еще более любопытная спортсменка — Виктория Васильева. По юниоркам она не раз обыгрывала Трусову, Щербакову, Косторную, Самодурову, причем на финалах Кубка России и первенствах страны. Но затем пропала, тяжело адаптировалась к парному катанию, меняла партнеров и только сейчас обрела какую-то стабильность с Романом Запорожцем. Удивительно, конечно, что она восемь месяцев назад имела шанс завершить свой путь с золотом в Пекине, но не оказалась в нужном месте в нужный момент.

С танцами тоже интереснее, чем может показаться — в «Мегаспорте» дебютируют на полноценном взрослом уровне Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, которым прочат будущее чуть ли не уровня Пападакис и Сизерона. К сожалению, выступать они могут пока только в России — но уже способны хорошенько встряхнуть очередь, половина которой ушла кататься в шоу. Новый дуэт Морозов/Нарижный мы тоже в этом сезоне еще не видели — намечается славная охота.

Но что беспокоит — кажется, бума интереса Гран-при России пока не вызывает, несмотря на усилия федерации и реформы. Верхний ярус «Мегаспорта» закроют, так как на него нет спроса, цены приходится снижать, да и на этапе в Сочи много нераспроданных билетов. Это должно беспокоить федерацию не меньше, чем сохранение уровня спортсменов.

Расписание 1-го этапа Гран-при России

Юниоры

18 октября, вторник



17.30. Танцы. Короткая программа

20.00. Пары. Короткая программа

19 октября, среда

13.30. Танцы. Произвольный танец

16.00. Пары. Произвольная программа

18.05. Девушки. Короткая программа

20.40. Юноши. Короткая программа

20 октября, четверг

13.45. Девушки. Произвольная программа

16.35. Юноши. Произвольная программа



Взрослые

22 октября, суббота

13.30. Танцы. Короткая программа



15.00. Женщины. Короткая программа

17.30. Пары. Короткая программа

18.50. Мужчины. Короткая программа

23 октября, воскресенье

13.00. Танцы. Произвольная программа

14.45. Пары. Произвольная программа

16.45. Женщины. Произвольная программа

18.15. Мужчины. Произвольная программа