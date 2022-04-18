«Бил, чтобы никто не видел». Как безумный партнер чуть не лишил жизни будущую олимпийскую чемпионку

История травмы фигуристки Елены Бережной, в результате которой она чуть не лишилась жизни.

«Удар в висок, я падаю: на льду расплывается алое кровавое пятно. Острой боли не было, я оставалась в сознании и наблюдала за всем словно со стороны». Такие мысли были в голове у Елены в декабре 1995-го, когда ее партнер рассек ей коньком висок и разделил всю жизнь на «до» и «после». Но вернемся на четыре года назад и вспомним всю хронологию.

Орал и набрасывался с кулаками

1991 год. 14-летняя Елена Бережная переезжает из своего родного города Невинномысска (город на юге России в Ставропольском крае. Около 170 км до границы с Абхазией) в Москву для поиска фигуриста-партнера. Практически сразу начинает тренироваться в ЦСКА и встает в пару с 19-летним Олегом Шляховым, который выступал за Латвию.

О характере Шляхова можно было сделать определенные выводы еще в тот момент. Олег постоянно менял партнерш, все чем-то не подходили. Елена стала уже восьмой. Но для молодой и неопытной девушки так быстро обрести партнера (а в парном фигурном катании это действительно непросто) было большой удачей. Поэтому она не только согласилась кататься с ним, но и переехать в Латвию, чтобы тренироваться и выступать за ее сборную.

Шляхов свой «своеобразный» характер никуда прятать не собирался. Бережная вспоминает о нем так: «Сначала бил, чтобы не видел никто, и прощения просил. А когда начали выигрывать на крупных соревнованиях, будто с ума сошел. Стоило допустить ошибку, он заводился с места в карьер, орал, набрасывался с кулаками. Есть люди вокруг нас, нет — ему было уже все равно».

Олег Шляхов и Елена Бережная. из личного архива Елены Бережной

Вдруг совсем близко от себя увидела конек

Елена терпела и каталась. Ее упорства никто не понимал. Зачем терпеть такого безумца? Даже мама Олега жалела российскую фигуристку, но это нисколько не меняло ситуацию. Шляхов был явно крайне неуравновешенным человеком. Известный тренер Тамара Москвина назвала положение Бережной рабским и так же, как и все, пыталась отговорить спортсменку стоять с ним в паре.

Тем не менее в 1993 году состоялся их дебют на чемпионате Европы. Они тогда стали восьмыми. После этого откатали вместе четыре сезона, но без ярких результатов. В 1994-м пара переехала в Санкт-Петербург, чтобы тренироваться под руководством Тамары Москвиной. Она вспоминала про Олега следующее: «Если, например, они случайно выезжали из прыжка на близком расстоянии и Лена падала, то он до последнего момента не убирал свободную ногу, которая была направлена прямо на нее».

Подобные моменты скапливались, и в 1995 году за неделю до чемпионата Европы удача окончательно отвернулась от фигуристки. Олег и Елена усиленно тренировались на рижском льду. Отрабатывали элемент за элементом. Пока не подошли к параллельному вращению — либелю с отведенной назад ногой. И тут случилась трагедия. «Вдруг совсем близко от себя я увидела конек Шляхова. Хотела крикнуть: «Что ты делаешь!» — но не успела.

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Дмитрий Солнцев, Фото архив «СЭ»

Вам никогда не расплатиться!

Дальше все происходило как в кино: окровавленную Елену на руках Олег отнес в карету скорой помощи. Дальше — больница. Бережная все это время в сознании. Врачи накладывают швы. Последний стежок сделан. Жизнь спортсменки вне опасности. Но тут выясняется самое страшное. Все это время Елена молчала не потому, что, было больно или страшно, а потому что она просто больше не способна была говорить. Конек задел череп и повредил речевой центр. Елене нужна трепанация. И, как оказалось позднее, целых две трепанации.

Когда самое страшное осталось позади, началось не менее сложное время — попытки вернуть Лену в реальную жизнь. О большом спорте никто, кроме Шляхова, даже не заикался. Первое время он навещал партнершу, раскаивался, обещал, что скоро они снова вместе будут кататься. Когда же понял, что для их пары это конец и Елену хотят как можно скорее вернуть в Россию, пришел в ярость. «Какое вы имеете право уезжать? Вы хоть представляете, сколько в нее денег вложено? Вам никогда не расплатиться!» — по словам Бережной, именно так отреагировал Шляхов на эту новость.

Когда в жизни Елены, казалось бы, началась сплошная беспросветная черная полоса, появляется ее ангел-хранитель — Антон Сихарулидзе. С ним спортсменка познакомилась еще во время тренировок в Питере. Он в тот момент катался в паре с Марией Петровой. Чувства между молодыми людьми очень быстро из дружеских переросли в романтические. И они как школьники старались их от всех скрывать, чтобы не разрушить уже имеющиеся дуэты и не вызвать ярости у Шляхова.

Последнее не получилось, от слова «совсем». Олег устраивал громкие сцены, запирал партнершу в комнате, чтобы она не могла встречаться с Сихарулидзе, проявлял другие подобные вспышки полной неадекватности. Неоднократно стычки происходили между мужчинами и на льду, когда Шляхов поднимал руку на свою партнершу. Сихарулидзе заступался.

Антон Сихарулидзе и Елена Бережная. Андрей Голованов, Сергей Киврин, Фото архив «СЭ»

Говорили, что я готова угробить больного ребенка

Когда завершился чемпионат Европы, Антон Сихарулидзе первым делом помчался в больницу. Вид немой Бережной его шокировал. Он вышел на улицу, закурил и спросил у врачей следующее: «Когда речь восстановится?» А в ответ: «Кто ж знает? Вообще никаких гарантий. 50 на 50».

Но бросать Елену Антон не собирался. На посту сиделки он сменил мать спортсменки. Раньше она помогала ей учиться заново разговаривать, теперь это взял на себя Сихарулидзе. Он выводил ее на прогулки, читал — в общем, был с ней каждую минуту. Вернувшись в Россию, они стали жить вместе. Елена долгое время заикалась, забывала или путала отдельные слова, были проблемы с координацией, но поддержка Антона воскресила ее.

И какое-то время спустя Елена захотела снова выйти лед. Все чувства снова обострились. Захотелось опять кататься, соревноваться. К тому же рядом был Сихарулидзе, готовый подхватить не только в любой поддержке, но и в жизни. Тамару Москвину тогда шокировало это желание спортсменки. Она себе сказала: «Тамара, ты сядешь в тюрьму. Но она действительно очень хотела. Поэтому я продумала и многократно просчитала каждый шаг, предварительно обсудив все нюансы с врачами. Хотя многие меня тогда осуждали, говорили, что ради своих амбиций я готова угробить больного ребенка».

Елена Бережная и Антон Сихарулидзе. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Не проявляет интереса к жизни детей

В итоге любовь, забота и спортивная страсть сотворили чудо, и почти год спустя после травмы Сихарулидзе и Бережная завоевали бронзу чемпионата Европы. Потом было и олимпийское золото, и они дважды становились чемпионами мира и Европы. Но эта сказочная история закончилась в 2002 году. Спортсмены завершили профессиональные карьеры, а вместе с ними и личные отношения. Елена и Антон расстались друзьями. Они многое пережили вместе и так сильно сблизились за это время, что стали как брат и сестра, поэтому решили сохранить лишь дружеское общение.

Но еще одна большая любовь в жизни Елены все-таки случилась. Катаясь по США с ледовым шоу, Бережная познакомилась с одиночником из Великобритании Стивеном Казинсом. Он тогда был женат, но был несчастлив в браке, поэтому сразу же увлекся русской красавицей. Эти отношения стали быстро развиваться. Спортсмены поженились, и в 2007-м у них родился первый ребенок — сын Тристан. А в 2009-м семья пополнилась и дочкой — Софией-Дианой.

Но, как и в первых отношениях, со временем Казинс начал чувствовать себя несчастным и честно признался в этом русской жене. На что Елена собрала чемоданы, забрала детей и подала на развод. С 2012-го она снова стала незамужней. Казинс, по словам Бережной, сейчас не проявляет интереса к жизни детей. Она ездила в Канаду, чтобы отец мог общаться с сыном и дочерью, но он не приходил от таких посещений в восторг. А со временем от него перестали поступать и алименты. Максимум — звонок на день рождения.

Но Бережная всегда была очень сильной женщиной. Сейчас она мать двоих детей и тренер в собственной школе в Санкт-Петербурге. Периодически ее можно увидеть в паре с Антоном Сихарулидзе в различных ледовых шоу. Так что как бы там ни было, но страшнейший момент в жизни Елены стал началом счастливейшего периода в ее жизни.