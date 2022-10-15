«Спортсмены не всегда понимают, что у них депрессия». Бетина Попова — о психическом здоровье

Фигуристка и тренер высказалась на тяжелую социальную тему.

Не так давно олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, что перенесла постспортивную депрессию, и подняла важную тему, о которой порой не говорят вслух не то что в спорте, но и в обычной жизни. Олимпийская чемпионка отметила, что с этим расстройством сталкиваются многие. Бывшая российская фигуристка Бетина Попова в интервью «СЭ» отметила, что зачастую спортсмены даже не понимают, что с ними происходит. Также тренер прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой и других звезд сборной России по фигурному катанию на первом Всероссийском турнире сезона — Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

После олимпийского сезона Бойкова и Козловский чуть более голодны до побед

— За парами на Мемориале Панина-Коломенкина наблюдали?

— Да, конечно. Для первого старта — сумасшедшие баллы, результаты сразу выше мирового рекорда. Как они ворвались в этот сезон, прямо с ноги выбили дверь! (Смеется.) Здорово, что ребята так заряжены после Олимпиады и идут в хорошем ключе, усложняют свои программы. У Мишиной и Галлямова динамичная произвольная программа.

Хотелось, конечно же, увидеть и пару Бойкова — Козловский. Радостно, что они выступили хотя бы с короткой программой. У них очень классная, стильная постановка. Мне очень нравятся их костюмы. У Саши такой красивый комбинезон! Они шикарны в этом образе!

У Тамары Николаевны (Москвиной. — Прим. «СЭ») тренируются очень равнозначные пары. У каждой есть сильные стороны. Этот спарринг подстегивает обе пары. Но, если можно так сказать, после олимпийского сезона Бойкова и Козловский более голодны до побед.

Произвольная программа Мишиной и Галлямова — это не продолжение прошлогодней постановки, но что-то в этом направлении. Они завоевали болельщиков и судей своим катанием под Queen. Саша Галлямов — под композиции Элвиса Пресли в образе рок-звезды. И они, как мне кажется, этим и берут зрителей.

— А программы Павлюченко и Ходыкина? Короткая, например?

— Мне нравится идея, я участвовала в постановке. Но реализации пока нет. Конечно, программа еще пока не накатана, не выглядит так, какой она должна быть в итоге. Как это задумано в моей голове, Сергея Рослякова и самих ребят: более красиво, опрятно, с идеальными элементами, разумеется. Пока это не так, но сейчас только начало сезона.

Ее предложил Денис (Ходыкин. — Прим. «СЭ») — он принес музыку и сказал: «Хочу кататься только под это». Мы согласились и начали думать. Мне нравится ход мыслей, видение. В ребятах мне нравится именно стремление попробовать что-то новое, усложнить. Пусть где-то и будут теряться уровни. Тот же тодес с обычным выездом сделать по-другому. Аналогично подкрутка — пусть будет не очень удачная ловля, но к концу сезона мы это выучим окончательно, и будет хорошо. Они все время хотят усложняться, пробовать новое и двигаться вперед. Это здорово.

Елизавета Туктамышева. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В произвольной программе Туктамышева — необычная

— Как вам выступление Туктамышевой?

— Лиза — красотка. Для начала сезона она показала шикарную форму. Она продемонстрировала невероятную готовность сезона и на контрольных прокатах, и на Мемориале Панина-Коломенкина. Мне очень нравятся обе программы Туктамышевой в этом сезоне, но произвольная — чуть больше. Лиза в ней необычная для зрителя — другая хореография, образ. Мы привыкли видеть ее кричащей, дерзкой, вызывающей. А в этой постановке Туктамышева более тонкая, изящная. Как статуэтка из хрусталя. Для меня она более воздушная в этой программе. Она очень хороша в этом образе.

— Лиза на льду уже 16 лет — и продолжает раскрываться с новых сторон.

— Это кошмар! (Смеется.) Туктамышеву могут упрекать в том, что у нее одинаковая хореография. Много уже было сказано. У каждого спортсмена есть свои особенности, фишки, почерк. За такое количество времени — конечно, какие-то образы могут казаться похожими. Столько сезонов провести: каждый год по две программы, плюс показательные.

Нужно каждый раз выдавать что-то новое — но Лиза пытается это делать. У нее были и эксперименты: с постановкой программ онлайн — вместе со зрителями. Сейчас она работала с Ильей Авербухом. Туктамышева и в показательных старается удивить — что она только ни делала. Это крутая история взросления. Любители фигурного катания, которые давно следят за этим видом спорта, помнят Лизу маленькой девочкой в зеленом платьице с косичками.

Сейчас она тоже маленькая, но в новом зеленом платье. Как она изменилась, сколько всего попробовала: были неудачи, взлеты, падения. Можно сказать, трагическая история с Олимпиадами — но в последующие сезоны она входила шикарно.

Каждый спортсмен сталкивался с депрессивным состоянием

— Алина Загитова недавно призналась, что у нее была постспортивная депрессия. Это вообще частое явление в фигурном катании?

— Такое, конечно, бывает. Но мне кажется, что некоторые даже не всегда понимают, что это депрессия. Человек не может понять, что с ним. Есть те, кто плотно работает со спортивным психологом. Другие не готовы открываться полностью. Ты можешь просто быть в подавленном состоянии, в апатии, а в связи с тяжелыми нагрузками и усталостью не сумеешь понять, что с тобой происходит.

Думаю, каждый в своей жизни сталкивался с подобным — и речь не только о фигурном катании, но и других видах спорта, — когда ты просто не можешь ничего делать. У спортсменов такое мышление, что их с детства учат перебарывать себя. И в какой-то момент сложно понять: ты депрессию перебарываешь или что.

— Спорт вообще один большой стресс: форма, турниры, результаты. Как держать себя?

— Когда человек постоянно занимается, то организм вырабатывает гормон счастья. Если что-то получается на тренировках — ты счастлив. Это такой прилив эндорфинов. Во время выступлений на соревнованиях — адреналин, и он очень сильно заряжает. Череда проигрышей сменяется победами. Когда ты много работаешь и получаешь результат — то находишься в приподнятом состоянии. Но если спортсмен себя вовремя не выдернул из тяжелого состояния — не обратился за помощью к близким, тренеру или специалисту, — тогда можно и с карьерой покончить.

— Габриэла Пападакис рассказала недавно о своей депрессии после аборта и добавила, что боялась признаться тренерам и партнеру. У спортсменов не принято такое говорить вслух?

— Это частный случай. Вообще такие ситуации бывают нечасто. Здесь, безусловно, вопрос воспитания французской фигуристки, ее тренерского коллектива. Какие у нее были договоренности с Гийомом (Сизероном, партнером Пападакис в танцах на льду. — Прим. «СЭ»).

Это тяжелый вопрос не только в спорте, но и в жизни. Вы с партнером много лет работали и шли к чему-то — и тут такой момент, когда человек просто не понимает, что с этим делать. Ужасная ситуация у Габи, представляю, как сложно ей было с этим бороться. Сходить к психологу и рассказать тренеру — не так просто. У нее была цель, к которой она шла, — олимпийское золото. К такой ситуации никак не подготовиться — даже с помощью психологов.

Алина Загитова. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Но на Алину Загитову, получается, свалилось большое давление после побед?

— У нас у всех фигуристок такое. Почему-то на наших девчонок любят обрушиться волной хейта. В случае с Алиной — когда человек все выиграл, вообще все, получается, отдал свою жизнь ради этого. А дальше нужно что-то делать, только что? Как сделать правильный шаг? Это очень сложный момент в жизни каждого спортсмена. Неважно, что ты выбираешь — кататься или нет. Ты просто думаешь: что будет дальше? Это тяжело понять.

— У вас такого не было?

— Нет. Просто я знала, куда пойду.

— Тренировать?

— Нет. Наоборот, я знала, что не пойду тренером. Но оно как-то само случилось, я не стала отнекиваться. Раз пошло — пусть так. Я просто приходила на тренировки Дениса (Ходыкина, фигуриста, выступающего в паре с Дарьей Павлюченко, бывшего супруга Бетины. — Прим. «СЭ»). В какой-то момент ребят попросили что-то подсказать, и меня затянуло. Так и начали работать, оказалось, что это очень классно и комфортно.