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Дэвис со Смолкиным поставили в Америке новую программу. Увидят ли ее российские зрители?

Рустам Имамов
Корреспондент
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Global Look Press
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Global Look Press
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Пока что главный танцевальный дуэт страны тренируется в США.

Российские танцы на льду после нескольких успешных лет переживают непростое время. Кризис не столь очевиден за завесой санкций, однако из участников Олимпиады в Пекине в деле осталась только молодая пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин. И то фигуристы могут не вернуться в страну ради «Гран-при России» — они есть в заявке, но с контрольный прокатов фигуристы тоже снялись в последний момент. На данный момент они тренируются в США и готовят различные документы. Недавно стало известно, что спортсмены поставили на сезон новый произвольный танец. Так чего ждать от пары, которая всегда имеет повышенный общественный интерес вокруг себя?

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Дэвис со Смолкиным должны приехать в Москву через пару недель

Дэвис со Смолкиным были на виду с тех пор, как только встали в пару. Хотя успехи к ним приходили постепенно, и поначалу не все верили в прогресс фигуристов. Тем не менее статус первой пары страны сейчас переходит им по праву. Прежние лидеры либо приостановили карьеру, либо не хотят возвращаться на лед — по крайней мере о первой половине сезона ни в случае с Викторий Синициной и Никитой Кацалаповым, ни в варианте с Александрой Степановой и Иваном Букиным речи не идет. А значит важность дуэта Дианы и Глеба, помимо медийного, теперь и сугубо спортивная. Никого и близко в российской сборной сейчас с таким опытом и регалиями нет. Поэтому скупость информации о паре и вызывает тревогу. Совсем скоро стартует российская серия «Гран-при», но Дэвис со Смолкиным пока далеко от Родины.

Напомним, что на контрольные прокаты они приехать не смогли из-за того, что у партнера Дианы Глеба не было документов на выезд из США, точнее — на возвращение обратно. Сможет ли Смолкин сейчас решить эти вопросы или пара снова снимется из-за юридических сложностей — неизвестно. Более того, сейчас даже в сравнении с серединой сентября усложнились международные перелеты и трансфер из Нью-Йорка в Москву — не самая тривиальная задача. Первый этап серии стартует уже 24 октября, но Дэвис со Смолкиным заявлены на четвертый. Однако и его ждать недолго — до 11 ноября.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Global Look Press
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Global Look Press

Бенуа Ришо подготовил программы для Дианы и Глеба

То есть с учетом необходимого времени на акклиматизацию и пару тренировок непосредственно в Москве у Дианы с Глебом на возвращение в Россию меньше трех недель — иначе их участие в серии «Гран-при» будет под вопросом. Недавно Елена Радионова сказала, что все недоброжелатели перестанут распространять слухи о паре, когда они приедут в Россию. То есть можно будет поставить точку в вопросе, остаются они в США или нет. Тоже самое, правда в более грубой интонации заявил и Александр Жулин, и Ренат Лайшев с Алексеем Железняковым. Как бы то ни было, мы пока видим упорную подготовку дуэта к сезону.

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В отличие от Синициной с Кацалаповым и Степановой с Букиным Дэвис/Смолкин о паузе не объявляли, и доказывают свой интерес к работе делом. Так недавно их новый хореограф Бенуа Ришо показал первые ее плоды. В своих соцсетях Ришо выложил небольшой отрывок из произвольного танца фигуристов. В программе звучит композиция Макса Рихтера и Мари Самуэльсен «Mercy». Это нежное и эстетически приятная программа с большим количеством экспрессии — видный мастер Ришо использует лучшие черты фигуристов. Также он хорошо знаком с творчеством композитора, и постановки Бенуа под музыку Рихтера обычно получаются удачными. Что важно, Дэвис/Смолкин быстро поладили с Ришо, и довольны сотрудничеством. Постановщик не скрывает своего восхищения, и отмечает роль мамы Дианы Этери Тутберидзе в процессе работы. Знаменитый тренер одиночниц приезжала несколько раз весной и летом посмотреть на дочь.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Global Look Press
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Global Look Press

Ритм-танец спортсменов пока неизвестен, однако в нем тоже будет много романтики, ведь заявленная ISU на сезон тема — это латина. С подобными вызовами Дэвис со Смолкиным уже также справлялись, и для Ришо подготовить хорошую программу под танго большого труда не составит. Конечно же, в процессе постановки участвует и основной тренерский штаб. Напомним, что в Америке с Дианой и Глебом работает целая команда во главе с Алексеем Кисляковым — экс-партнером Тутберидзе. Однако сможет ли российский зритель вживую увидеть результаты их работы и если да, то когда?

Фигурное катание
Олимпиада
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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