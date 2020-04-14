Олимпийская чемпионка Алина Загитова призналась, что исполняет на тренировках четверной прыжок, но не уточнила, какой именно.

— Если откатала программу чисто, но первое место не заняла, задумывается о ее усложнении, — цитирует Cosmopolitan Russia Загитову. — Знаю, что четверной прыжок травмоопасный, но все же делаю его и радуюсь, когда получается. Помню, в детстве и так страшно было выходить на лед, а тут еще эти судьи, которые смотрели так, будто говорили: «Ну давай, посмотрим, что ты покажешь». Когда в свой первый взрослый сезон я выиграла все, включая Олимпиаду, а потом неудачно выступила на чемпионате мира, было вдвойне неприятно.

В сезоне-2019/20 17-летняя фигуристка становилась призером этапов серии Гран-при, а в финале серии заняла последнее место и ни на одном из стартов не пробовала исполнять четверной прыжок. Последняя известная попытка его освоения — в декабре 2018 года, когда Загитова на тренировке попыталась исполнить четверной флип со страховкой.