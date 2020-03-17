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Зимнюю спартакиаду учащихся по фигурному катанию в Красноярске не стали отменять из-за коронавируса

09:33
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Сегодня, 17 марта в Красноярске стартует X зимняя Спартакиада учащихся России, об этом сообщается на официальном сайте ФФККР.

При этом какая-либо информация об отмене турнира из-за угрозы распространения коронавируса отсутствует. Соревнования пройдут с 17 по 20 марта. В числе участников — чемпион мира среди юниоров-2020 16-летний Андрей Мозалев, вице-чемпионка мира среди юниоров-2020 Дарья Усачева и еще одна ученица из группы Этери Тутберидзе 12-летняя Софья Акатьева.

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