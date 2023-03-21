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Сегодня, 15:59

Жулин заявил, что все российские фигуристки входят в топ-5 самых красивых девушек на планете

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер СШОР «Москвич» Александр Жулин отреагировал на признание фигуристки Алины Загитовой самой красивой спортсменкой России по версии читателей РИА «Новости».

«Не буду отвечать, кто для меня самая красивая фигуристка, чтобы никого не обижать. По моему мнению, нет абсолютного лидера. У нас суперкрасивые спортсменки, и в мире им равных нет. Все наши девчонки однозначно входят в топ-5 красивых девушек. Без вопросов», — приводит слова Жулина Sport24.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-03-21-zhulin-vse-rossiyskiye-figuristki-odnoznachno-vkhodyat-v-top-5-samykh-krasivykh-devushek-na-planete
Фигурное катание
Александр Жулин
Алина Загитова
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