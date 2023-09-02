Жулин предположил, сможет ли Косторная совмещать тренировки и работу хореографом в академии Плющенко

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение чемпионки Европы Алены Косторной о работе хореографом в академии Евгения Плющенко.

«Совмещение работы хореографа и тренировки? На мой взгляд, это практически невозможно, если идет речь о серьезном спорте. Получается, больше ход пиара», — сказал Жулин «СЭ».

Косторная — чемпионка Европы-2020 и победительница финала «Гран-при» сезона-2019/20 в одиночном катании.

20-летняя фигуристка перешла в парное катание в начале этого года и выступает с Георгием Куницей. 12 августа пара сыграла свадьбу.