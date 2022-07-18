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Сегодня, 16:12

Рудковская: «Плющенко мог бы умереть прямо на льду, если бы не снялся с соревнований на Играх в Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о травме мужа, которая мучила его во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

«Если снятие с Игр-2014 в Сочи действительно было бы сценарием, я бы, поверьте, просчитала его до мелочей. Беда в том, что случившееся вообще не получилось предугадать. После командного турнира Женя подписал все документы о снятии, все они сохранены по сей день. Но в три утра следующего дня, сразу после допинг-контроля, нас вытащили на совещание. У меня до сих пор та картина перед глазами стоит: Алексей Мишин, Александр Горшков, и звонит Виталий Мутко — и все они говорят, что ситуация безвыходная и нужно участвовать. Женя пытался возражать — у него были страшные боли. И все-таки его уговорили», — заявила Рудковская в интервью RT.

По ее словам, хирург Илья Пекарский, который оперировал Женю в Израиле сказал, что если бы Плющенко не снялся после разминки, а пошел бы катать программу и упал, он, скорее всего, умер бы прямо на льду.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1027000-rudkovskaya-plyuschenko-sochi-olimpiada
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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