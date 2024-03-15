Загитова заявила, что проект ее школы фигурного катания находится в работе
Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос о строительстве своей школы фигурного катания.
«На какой стадии находится проект? Знаете, я не хочу быть голословной, поэтому пока скажу, что он в работе, и на этом все», — приводит слова Загитовой «Газета.Ru».
Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что в данный момент идет формирование проекта школы, а само строительство начнется до конца 2024 года.
Источник: Газета.Ru
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