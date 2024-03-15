Загитова заявила, что проект ее школы фигурного катания находится в работе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на вопрос о строительстве своей школы фигурного катания.

«На какой стадии находится проект? Знаете, я не хочу быть голословной, поэтому пока скажу, что он в работе, и на этом все», — приводит слова Загитовой «Газета.Ru».

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что в данный момент идет формирование проекта школы, а само строительство начнется до конца 2024 года.