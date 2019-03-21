07:25 | Фигурное катание

Загитова завершила сдачу допинг-теста на ЧМ в 3 часа ночи

2
Обсудить

Как стало известно "СЭ", победительница короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме Алина Загитова завершила процедуру сдачи допинг-теста и покинула каток только в 3 часа ночи. Таким образом, процедура длилась около 5 часов.

Затянутая допинг-процедура – не редкость для спортсменов после короткой программы. Многие из них не пьют, чтобы не набрать вес перед произвольной программой.

Сегодня у фигуристок на чемпионате мира день отдыха, произвольная программа состоится завтра. Загитова выйдет на лед в 21:10 по местному времени (15:10 по московскому). (Дмитрий Кузнецов)

Опрос

Кто выиграет чемпионат мира-2019 по фигурному катанию у женщин?
Обсудить
голосовать
2
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ