Загитова выступит с показательным номером на московском этапе «Гран-при»
17:59
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит с показательным номером на московском этапе серии «Гран-при», который пройдет в столице 20-22 ноября, собщает Яндекс.Афиша.
18-летняя россиянка выйдет на лед в 15.00 (мск). Также свой показательный номер представит чемпионка мира среди юниоров 14-летняя Камила Валиева, которая не может принимать участие во взрослых международных соревнованиях в текущем сезоне.
Дополнительная информация:
https://afisha.yandex.ru/moscow/sport/isu-gran-pri-po-figurnomu-kataniiu-na-konkakh-2020-2021-kubok-rostelekoma?source=place