Загитова выступит с показательным номером на московском этапе «Гран-при»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступит с показательным номером на московском этапе серии «Гран-при», который пройдет в столице 20-22 ноября, собщает Яндекс.Афиша.

18-летняя россиянка выйдет на лед в 15.00 (мск). Также свой показательный номер представит чемпионка мира среди юниоров 14-летняя Камила Валиева, которая не может принимать участие во взрослых международных соревнованиях в текущем сезоне.