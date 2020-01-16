Загитова вспомнила, как упала во время съемки видео для флэшмоба

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем официальном Instagram опубликовала видео, снятое в Новогорске в июле прошлого года.

На нем фигуристка в эффектной позе с поднятой ногой пытается рукой сбить крышку с бутылки, но падает. В тот момент Bottle Cap Challenge был очень популяен у звезды спорта и шоу-бизнеса.

Саму Загитову на этот челлендж пригласили российские гимнастки Дина и Арина Аверины. И позже фигуристка поделилась видео с открыванием бутылки лапой ее собаки Масару.

Загитова приняла участие в Bottle Cap Challenge вместе с собакой. Видео